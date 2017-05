Gemeinsam Kräfte bündeln, um den Jugendfußball in Weiden nachhaltig und langfristig zu forcieren. Das war das erklärte Ziel einer Kooperation von Spielvereinigung SV Weiden und FC Weiden-Ost. Nach einem Dreivierteljahr zeigt sich letzterer Verein ernüchtert.

Kleinfeld jetzt möglich

Integrationspreis Ehrenamtsbeauftragter Hans Forster überreichte an den Vorstand eine sehr seltene Auszeichnung: den Integrationspreis von Deutschem Fußballbundes und Mercedes-Benz. Über Forster hatte sich der Verein um den Preis beworben. Es ging bei der Ausschreibung darum, die Basis für eine offene und demokratische Gesellschaft, ein respektvolles Miteinander von Menschen unterschiedlicher Herkunft und offenen Dialog im Fußball darzustellen. Dies sei dem FC Weiden-Ost gelungen. (uz)

Der FC Weiden-Ost zeigt sich von der SpVgg SV, mit der man den Kooperationsvertrag im August 2016 eingegangen war, "enttäuscht", wie Präsident Franz Bäumler in der Jahreshauptversammlung im Sportheim bekannte. Die näheren Gründe wollte er nicht preisgeben. Nur so viel: "Der Grundgedanke war einmal ganz anders festgelegt worden." Die Sache müsse noch einmal diskutiert werden.Auch Fußballabteilungsleiter Marcus Meier betonte: "Diese Kooperation braucht kein Mensch." Andererseits: Man müsse auch in die Zukunft denken. Es gebe immer weniger Kinder. Dies verlange durchaus eine engere Zusammenarbeit von Clubs. Der FC Weiden-Ost sei aber gut aufgestellt. Ebenso wie die SpVgg SV. Noch während der Versammlung unterschrieb das 700. FC-Ost-Mitglied.Ein großes Thema war das jetzt vom Bundesrat genehmigte Dekret von Bundesministerin Barbara Hendricks, wonach Kinderlärm kein Lärm sei. "Das bedeutet, dass nach Rücksprache mit dem Ministerium mit dem Bau des Kleinfeldes begonnen werden könne. Der einzige Nachbar, der gegen das Projekt war, hat nun keine Handhabe mehr", freute sich Bäumler. Sein ganz besonderer Dank galt CSU-Bundestagsabgeordnetem Albert Rupprecht (CSU) und SPD-Landtagsabgeordneter Annette Karl, die beide den Kontakt zum Ministerium hergestellt hätten. Karl: "Hab ich gern getan." Nun sei die Politik an der Reihe, erklärte Bäumler: "Denn dieser Anlieger wird Beschwerde einlegen, und ich denke, dass unsere Politiker aller Reihen hier dem FC behilflich sind."Bäumler ging darüber hinaus auf das Projekt mit dem HPZ Irchenrieth ein, das vom Bundesinnenministerium gefördert werde. In dieser Sache habe sich vor allem Judo-Abteilungsleiter Rudi Pieleck mit seinem "goldenen Händchen für behinderte Judokas" engagiert. Bei den Special Olympics in Hannover habe Selina Römsch für den FC Ost und die Stadt die Bronzemedaille gewonnen.Die Fußballabteilung schickte 15 Mannschaften ins Punkterennen. "Der FC Weiden-Ost ist unser Leben, unser Stolz, unser Verein", sagte Bäumler, der auch dem Förderverein um Horst Fuchs dankte. Im Berichtszeitraum habe der Verein unter anderem den Hermann-Paul-/Alois-Schrödl-Gedächtnis-Cup, den Opel-Franke-Cup sowie den Schiller und Bäumler Cup ausgerichtet.Für den 27. Mai kündigte Bäumler ein großes Sommerfest mit einem E/F- und Bambini-Turnier auf dem vereinseigenen Sportgelände an. Auf dem Programm stünden ein Kasperltheater und das Gründungsfest mit Showkämpfen anlässlich 30 Jahre Judokas, sagte Bäumler. Als Paten würden Wolfgang Stöckl, Gerd Schönfelder und Eric Frenzel erwartet. Am 2. Juni veranstaltet der Verein in der Fußgängerzone ein Kinderfest. Reinhard Meier stellte sich als neuer Stadtverbandsvorsitzender für Leibesübungen vor und lobte wie Annette Karl sowie die Stadträte Josef Gebhardt und Alois Lukas die Integrationsarbeit im Verein.