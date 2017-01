Klein, aber zielgenau: So präsentieren sich die Tell-Schützen bei der Hauptversammlung. Ein Mitglied steht dabei besonders im Mittelpunkt.

Seit 1970 gehört Werner Ebenschwanger der traditionsreichen Schützengilde "Wilhelm Tell" an. Seine vielfältigen Verdienste als Zweiter und seit 2008 als Dritter Schützenmeister würdigten die Schützenbrüder und -schwestern nun bei der Jahreshauptversammlung mit der Ernennung zum Ehrenmitglied. Besonders lobte Schützenmeisterin Marianne Richter die abwechslungsreichen Schießprogramme, die der 62-jährige Elektriker immer wieder organisiere, sowie die Erfolge Ebenschwangers als Jugend- Pistolen- und Schützenkönig. Im Schützenheim beim Gasthaus "Strehl" berichtete Richter zudem von den sportlichen und den gesellschaftlichen Höhepunkten im abgelaufenen Vereinsjahr. Zahlreiche Feiern habe es gegeben, aber auch etliche erfolgreich absolvierte Wettkämpfe. Richter, die die "Tell-Schützen" seit 2002 führt, stellte fest, dass man nur noch 39 Aktive zähle, dafür aber finanziell und sportlich ganz gut dastehe.Letzteres bestätigten die Berichte ihrer Stellvertreter Josef Höfner und Werner Ebenschwanger. Im Rundenfernwettkampf erreichten die Schützen Höfner, Josef Prölß, Werner Schicker und Christa Luschnat in der B-Klasse den vierten Platz. Die Neujahrsscheibe hatte Waltraud Ebenschwanger gewonnen, die Faschingsscheibe Eva Höfner. Richter forderte ihre Mitglieder zum Besuch der Gau-Jahreshauptversammlung auf, die am 11. März in Meerbodenreuth stattfindet.