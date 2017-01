Riesenjubel bei der SpVgg SV Weiden: Zwei Futsal-Oberpfalztitel im Nachwuchsbereich sind schon mal toll. Noch schöner ist aber die Belohnung.

Oberpfalz würdig vertreten

Überraschender Sieg

Auf jeden Fall nicht Letzter werden. NLZ-Koordinator Rainer Fachtan über die Ziele bei der "Bayerischen"

Futsal-Bezirksmeisterschaft der A- und B-Junioren A-Junioren



Gruppe A Obertraubling - SpVgg SV Weiden 1:0 Haidau - Windischeschenbach 1:0 Obertraubling - Haidau 0:0 W'eschenbach - SpVgg SV 1:2 SpVgg SV - Haidau 0:0 W'eschenbach - Obertraubling 1:1 1. SpVgg SV Weiden 3 3:2 5 2. JFG Haidau 3 1:0 5 3. SV Obertraubling 3 2:2 3 4. SpVgg W'eschenbach 3 2:4 1 Gruppe B Regenbogen - 3 Schlösser-Eck 3:0 FC Weiden-Ost - TSV Kareth 0:0 Regenbogen - Weiden-Ost 0:1 Kareth - 3 Schlösser-Eck 2:0 3 Schlösser-Eck - Weiden-Ost 0:0 Kareth - Regenbogen 1:0 1. TSV Kareth-Lappersdorf 3 3:0 7 2. FC Weiden-Ost 3 1:0 5 3. JFG Regenbogen 3 3:2 3 4. JFG 3 Schlösser-Eck 3 0:5 1 Halbfinale: Weiden-Ost - SpVgg SV 1:4, Haidau - Kareth 0:3



Um Platz 7: JFG 3-Schlösser-Eck - SpVgg W'eschenbach 0:1. Um Platz 5: SV Obertraubling - JFG Regenbogen 2:0. Um Platz 3: FC Weiden-Ost - JFG Haidau 1:2. Finale: TSV Kareth - SpVgg SV Weiden 0:1



Auslosung "Bayerische"



Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat am Montag die Gruppen für die Bayerische Hallenmeisterschaft ausgelost. Fünf Junioren-Bundesligisten und sieben Bezirksmeister gehen am Samstag, den 21. Januar (ab 10 Uhr), in Herrieden an den Start. Titelverteidiger ist der FC Ingolstadt 04. Rekord-Hallenmeister TSV 1860 München (sieben Titel) und die SpVgg SV Weiden bestreiten um 10 Uhr das Auftaktspiel. Das Finale findet um 18.45 Uhr statt. Die Gruppen im Überblick:



Gruppe A: TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, 1. FC Nürnberg (alle Bundesliga), FC Memmingen (Bayernliga), SpVgg SV Weiden (Landesliga Süd), TSV Milbertshofen (Bezirksoberliga Oberbayern).



Gruppe B: FC Augsburg, SpVgg Greuther Fürth (beide Bundesliga), SG Nürnberg/Fürth, 1. FC Schweinfurt 05 (beide Bayernliga), JFG Kinsachkickers (Bezirksoberliga Niederbayern), SpVgg Bayern Hof (Landesliga Nord).



B-Junioren



Gruppe A SG Haselbach - JFG Mittlere Vils 0:1 SSV Jahn - 3 Schlösser-Eck 1:0 Haselbach - Jahn Regensburg 2:3 3 Schlösser-Eck - Mittlere Vils 0:1 Mittlere Vils - Jahn Regensburg 0:0 3 Schlösser-Eck - Haselbach 0:2 1. SSV Jahn Regensburg 3 4:2 7 2. JFG Mittlere Vils 3 2:0 7 3. (SG) SV Haselbach 3 4:4 3 4. JFG 3 Schlösser-Eck 3 0:4 0 Gruppe B SpVgg SV Weiden - FC Amberg 0:0 Labertal - Oberpfälzer Seenland 1:1 Labertal SpVgg SV Weiden 2:3 FC Amberg - Opf. Seenland 6:0 Opf. Seenland - SpVgg SV 0:4 FC Amberg - Kickers Labertal 2:2 1. SpVgg SV Weiden 3 7:2 7 2. FC Amberg 3 8:2 5 3. JFG Kickers Labertal 3 5:6 2 4. JFG Opf. Seenland 3 1:11 1 Halbfinale: SSV Jahn Regensburg - FC Amberg 2:0, SpVgg SV Weiden - Mittlere Vils 4:0. Um Platz 7: JFG 3 Schlösser-Eck - JFG Opf. Seenland 0:1. Um Platz 5: (SG) SV Haselbach - JFG Kickers Labertal 3:0. Um Platz 3: FC Amberg - - Mittlere Vils 4:0. Finale: SSV Jahn Regensburg - SpVgg SV Weiden 2:3 n.S.

Maxhütte-Haidhof. Bei der Futsal-Bezirksmeisterschaft in Maxhütte-Haidhof landeten die A- und B- Junioren der Schwarz-Blauen einen Doppelschlag. Beide Mannschaften eroberten nicht nur Platz eins, sondern qualifizierten sich damit gleichzeitig für die bayerischen Hallenmeisterschaften. Während die Weidener A-Junioren bereits am kommenden Samstag, 21. Januar, in Herrieden (Mittelfranken) in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld die Oberpfälzer Farben vertreten, geht die "Bayerische" der B-Jugend am Sonntag, 19. Februar, in Stadtbergen (Schwaben) über die Bühne."Wir wollen die Oberpfalz in beiden Turnieren würdig vertreten", kündigt Rainer Fachtan an. Allerdings weiß der Jugendkoordinator am Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg SV Weiden auch um die Schwere der Aufgabe: "Natürlich ist der Unterschied zu den Bundesligavereinen riesengroß. Aber wir wollen dazu lernen und uns weiterzuentwickeln." Und das Ziel? "Auf jeden Fall nicht Letzter werden."Bei den Bezirksmeisterschaften kamen die A-Junioren der SpVgg SV nur mühsam in die Gänge. In der Gruppe A spielten sie gegen den SV Obertraubling und die JFG Haidau remis. Lediglich gegen die SpVgg Windischeschenbach sprang ein Sieg heraus. Im Halbfinale dominierte dann allerdings der Wasserwerk-Nachwuchs. Vorjahressieger und Lokalrivale FC Weiden-Ost hatte beim 1:4 keine Chance. Im zweiten Halbfinale setzte sich der TSV Kareth ebenso klar gegen Haidau durch (3:0). Das Endspiel bot technisch und kämpferisch ansehnlichen Futsalsport. Die Partie wurde in letzter Minute durch ein Tor von Patryk Bytomski zugunsten der Weidener entschieden. "Unser Ziel war das Halbfinale. Um so erfreulicher, dass es mit dem Turniersieg geklappt hat", freut sich Fachtan über das Endergebnis.Überhaupt nicht auf der Rechnung hatten die SpVgg-SV-Verantwortlichen den Triumph bei den B-Junioren. "In der bisherigen Hallensaison konnten wir nicht immer überzeugen. Deshalb kam der Titelgewinn völlig überraschend", sagt Fachtan.In der Gruppe A wurde Bayernligist SSV Jahn Regensburg mit Müh und Not seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich dank der besseren Tordifferenz vor der JFG Mittlere Vils auf Platz eins. In der Gruppe B lag die SpVgg SV Weiden an der Spitze, gefolgt vom FC Amberg. Im ersten Halbfinale wies Weiden die JFG Mittlere Vils mit 4:0 in die Schranken, der SSV Jahn zwang danach den FC Amberg mit 2:0 in die Knie. Das Endspiel blieb in der regulären Spielzeit ohne Sieger. Im Sechsmeterschießen hatte Weiden mehr Glück. Torhüter Dominik Pautsch parierte den dritten Sechsmeter, Valentin Stollreiter verwandelte dagegen und schoss seine Farben zur "Bayerischen".