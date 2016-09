Im Fußballkreis Amberg/Weiden starten die Nachwuchskicker mit einem neuen Spielsystem in die Saison 2016/17. Ab sofort sind bei den A-, B-, C- und D-Junioren in einem Spieljahr zwei Aufstiege, aber auch zwei Abstiege möglich.

Am Wochenende starten die vier Kreisligen und einige Gruppen in die Saison, der Rest nimmt nächste Woche die Jagd nach Punkten auf. Das neue Spielsystem sieht eine einfache Runde im Herbst vor. Daraus bilden sich für die Frühjahrsrunde neben den Kreisligen und Gruppen jeweils auch Kreisklassen. Bei den F- und E-Junioren, die am Montag, 12. September, beziehungsweise Dienstag, 13. September, starten, wird im Herbst weiterhin nach geografischen Gesichtspunkten gespielt und anschließend die Frühjahrsrunde neu eingeteilt.Kreisjugendleiter Wolfgang Schötz ist weiterhin für die vier Kreisligen und die A-Jugend-Gruppen verantwortlich. Spielgruppenleiter Karl-Heinz Luber betreut die B-, C- und D-Junioren-Gruppen. Zudem plant Luber die Hallen-Saison. Christian Wolfram ist für die E- und F-Junioren sowie für die Pokal-Wettbewerbe - BFV-Pokal der A-Junioren und Bau-Pokal der C-Junioren - zuständig.

A-Junioren

SpVgg Schirmitz, SG FC Amberg/Gärbershof/Germania Amberg, SG Reuth/Erbendorf/Falkenberg, SV Raigering, DJK Neustadt/WN, SG Illschwang/Schwend/Kastl, SpVgg Vohenstrauß, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, JFG Vilstal, SV Plößberg (Neuling), SG Etzenricht/Weiherhammer/Kohlberg (Neuling)B-JuniorenSG Hahnbach, SG Rosenberg/Traßlberg, SG Erbendorf/Reuth/Falkenberg, SG Waldau/Letzau/Irchenrieth/Schirmitz, JFG Amberg-Sulzbach West, JFG Herzogstadt Sulzbach-Rosenberg, SG Hirschau/Schnaittenbach/Ehenfeld, JFG Obere Vils, JFG Oberpfälzer Wald (Absteiger), FC Amberg II (Absteiger), FC Weiden-Ost (Absteiger), JFG Mittlere Vils Kümmersbruck (Neuling)C-JuniorenJFG Herzogstadt Sulzbach-Rosenberg, FC Weiden-Ost, FC Amberg II, JFG Oberpfälzer Wald, SG Erbendorf/Reuth/Falkenberg, SG Rosenberg/Traßlberg, SC Eschenbach, SG Hahnbach, JFG Mittlere Vils Kümmersbruck, SG Kemnath/Kastl/Waldeck (Neuling), SG Illschwang/Schwend/Kastl (Neuling)D-JuniorenSG Traßlberg/Rosenberg, SG Tremmersdorf/Neustadt/Trabitz, FC Weiden-Ost, SpVgg SV Weiden II, JFG Herzogstadt Sulzbach-Rosenberg, JFG Vilstal, FC Amberg II, SG VfB Rothenstadt/SpVgg Pirk, JFG Haidenaab-Vils, SC Eschenbach, SG SpVgg Vohenstrauß/SV Altenstadt-Voh., SpVgg Ebermannsdorf (Neuling)