Die Realschulsporthalle ist bereits gebucht. Am 7. Oktober findet die "1. Spartan Fight Night" in Weiden statt. So hart es auch zur Sache gehen wird - die Kampfsportnacht dient einem guten Zweck. "Kämpfen gegen Kinderkrebs" lautet das Motto der Veranstaltung.

Marcel ist stark. Er trainiert sieben Tage in der Woche. Konstantin Ladigin, Organisator der "1. Spartan Fight Night" über seinen Kämpfer Marcel Krommer

"Wir werden aus dem Reinerlös eine Spende an die Kinderkrebshilfe übergeben", kündigt Konstantin Ladigin an. Ladigin ist Trainer des Spartan Teams, einer Kampfsportschule, die aus der Betreuung schwer erziehbarer Jugendlicher heraus vor gut vier Jahren entstanden ist. Inzwischen steht das Fitnessangebot der gesamten Bevölkerung offen. Der Zulauf ist enorm. 120 Mitglieder von 6 bis 70 Jahren trainieren regelmäßig. Rund zehn Kämpfer nehmen aktiv an Wettbewerben teil.Einer von ihnen ist Marcel Krommer. Der 29-Jährige ist vor eineinhalb Jahren zum Kampfsport gekommen. Nach vier Siegen in fünf Kämpfen hat er sich die Chance auf einen nationalen Titel erarbeitet. Bei der "1. Spartan Fight Night" wird der Weidener um die deutsche Meisterschaft kämpfen. "Marcel ist stark. Er trainiert sieben Tage in der Woche", sagt Ladigin.Krommer wird in der Gewichtsklasse bis 60 oder bis 63 Kilogramm im K-1 antreten. K-1 ist ein in den 1980er Jahren entstandenes Kampfsport-Regelwerk mit dem Ziel, Kämpfer aus verschiedenen Kampfkünsten sinnvoll gegeneinander antreten lassen zu können. Um einen weiteren deutschen Titel wird es in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm gehen, allerdings ohne regionale Beteiligung.Insgesamt hat Ladigin 15 Kämpfe geplant. Klassisches Boxen, Thaiboxen, K-1, Mix Martial Arts - abgedeckt werden soll fast die gesamte Bandbreite des Kampfsports. Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Tschechien und Österreich. "Wir verhandeln derzeit auch noch mit Athleten aus Frankreich und der Schweiz", verrät Ladigin. Sollte die Spartan Fight Night gut angenommen werden, könnte sie zu einem festen Bestandteil des Weidener Sportkalenders werden.Ladigin hat aber noch weitere Ziele. 2018 geht in Buenos Aires die Weltmeisterschaft über die Bühne. "Ich hoffe, dass wir ein bis drei unserer Kämpfer dorthin bringen können." Der Trainer selbst hat sich bei den Munich Open bereits für die Welttitelkämpfe qualifiziert.