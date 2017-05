(rdo) Die Königlich-privilegierte Feuerschützengesellschaft 1507 Weiden lud zur Pokalfeier ins Schützenhaus ein. Unter den 47 angetretenen Schützen waren einige Mehrfachstarter. 6 nahmen in der Klasse Luftgewehr (LG) teil, 11 bei Luftgewehr-Auflage (LG-A), 13 bei der Luftpistole (LP), 5 bei der Luftpistole-Auflage (LP-A) und 12 bei der Sportpistole (SP).

Den Meisterpokal LG bekam Katja Schwägerl (95/94/93 Ringe), den Meisterpokal LG-A Irmgard Knöbl (98/96 Ringe). Den Blattl-Pokal LG durfte Katja Schwägerl (19,3/64,6/67,0 Teiler) mitnehmen, den Blattl-Pokal LG-A Hans Geeser (12,1/27,3/82,6 Teiler). Bei der Luftpistole ging der Pokal an Ronald Hetzner (95/94/88 Ringe), bei der LG-A an Hans-Jürgen Rudnik (97/96/94 Ringe).Den Blattl-Pokal LP gewann Ronald Hetzner (17,3/46,4/58,4 Teiler, den Blattl-Pokal LP-A Josef Wirth (372,5 Teiler); An der Sportpistole siegte Florian Müller (97/91/89 Ringe), den Blattl-Pokal in dieser Klasse erhielt Rainer Birke (1829 Teiler).