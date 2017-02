Mit dem 1. SKC Viktoria 1921 Fürth haben die Zweitligakegler des SKC Gut Holz SpVgg Weiden am Samstag (13 Uhr) eine Mannschaft zu Gast, deren Sorgen noch größer sind als die der gastgebenden Weidener. Eine Niederlage kann sich keine der beiden Mannschaften leisten.

Der Kampf ums Überleben in der 2. Kegler-Bundesliga geht langsam in die Endphase. Dabei ist zu konstatieren, dass die Chancen der Weidener Gut-Holz-Kegler nicht die besten sind. Bis zum Saisonfinale am 25. März sind noch fünf Spiele zu bestreiten und Weiden soll sich dabei gegen Amberg, Bamberg und Hirschau, also die derzeit ersten drei Mannschaften in der Tabelle, durchsetzen. In Spielen gegen direkte Tabellennachbarn sowie Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld ist der Druck des Gewinnenmüssens nochmals höher.Eines dieser "Vierpunktespiele" ist das Match gegen Viktoria Fürth. Die Mittelfranken liegen punktgleich mit Nibelungen Lorsch am vorletzten Tabellenplatz. Der Vorsprung der Weidener beträgt zwei Punkte. Da wird schnell klar, wie wichtig ein Heimsieg wäre. Ein Blick zurück zeigt auch, wie fatal die 3:5-Niederlage im letzten Auswärtsspiel im Lorsch war. Statt Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu finden, das jetzt schon drei respektive vier Punkte weit weg ist, rutschte man in die Abstiegszone. Zu allem Überfluss fällt mit Stefan Heitzer ein Spieler aus der Stammformation verletzungsbedingt aus.So richtig optimistisch nach vorne blicken kann der SKC Weiden deshalb nicht. Gegen die Gäste aus Fürth muss trotzdem auf Gedeih und Verderben gewonnen werden. Das Hinspiel entschied Weiden mit 6:2 bei 3550:3475 Holz überzeugend zu seinen Gunsten. Auf eigener Bahn hofft man natürlich auf eine Wiederholung dieses Ergebnisses.Für Stefan Heitzer wird Thomas Schmidt zum Einsatz kommen. Das reißt zwar auch in der zweiten Mannschaft der Weidener ein großes Loch, ist aber angesichts der großen Bedeutung für das Zweitligateam eine unumgängliche Lösung. Bislang dreimal in der 2. Bundesliga eingesetzt, holte Schmidt immerhin zweimal den Mannschaftspunkt für die Weidener. Weiter treten an: Markus Schanderl, Thomas Immer, Jonas Urban, Manuel Donhauser und Tobias Lobinger. Ersatzmann ist Stefan Schmucker.