Die Negativserie des SKC Gut Holz SpVgg Weiden setzt sich auch im neuen Jahr fort. Gegen Aufsteiger TSV Großbardorf kassierten die Weidener am Samstag auf eigener Bahn mit 3:5 bei 3467:3474 Holz eine bittere Niederlage. Nach der sechsten Niederlage in Folge wird die Lage für den SKC in der 2. Kegler-Bundesliga immer bedrohlicher.

Beim Hinspiel in Großbardorf holten die Weidener Kegler ein überaus glückliches Unentschieden, im Rückspiel kassierten sie nun eine ganz unglückliche Niederlage. Nach einem 3:3-Endstand verbuchten die Unterfranken dank eines Vorsprungs von sieben Holz in der Gesamtabrechnung zwei weitere Mannschaftspunkte und damit den Gesamtsieg.Dabei war eigentlich schon nach den Anfangspaarungen aus Weidener Sicht alles verloren. Großbardorf stellte taktisch hervorragend auf. Pascal Schneider spielte mit der Tagesbestleistung von 621 Holz Stefan Schmucker (568) an die Wand. Manuel Donhauser, eigentlich ein Muster an Beständigkeit, sah gegen Marco Schmitt mit 528:595 kein Land und gab mit 1:3 den zweiten Punkt ab. Nach dem ersten Drittel der Partie lagen die Gäste nach Kegelpunkten mit 120 Holz vorne.Im Mitteldurchgang keimte bei den Hausherren ein wenig Hoffnung auf, denn Markus Schanderl und Jonas Urban, bei seinem Zweitliga-Debüt, glichen nach Mannschaftspunkten zum 2:2 aus und bauten den Rückstand auf 54 Holz ab. Ein neuerliches Unentschieden schien greifbar nahe, sogar ein Sieg lag im Bereich des Möglichen. Michael Gesierich und Gert Erben taten alles dafür, dass das Spiel noch ein glückliches Ende hätte nehmen können. Erben setzte sich souverän mit 597:554 Holz bei 3:1 Mannschaftspunkten gegen Patrick Ortloff und den eingewechselten Stefan Roth durch.Diesmal war es Michael Gesierich, der mit dem Schicksal haderte. Nach verhaltenem Beginn (144:151) lag er nach einer unglücklichen Niederlage auf Bahn zwei (156:158) schon 0:2 hinten und gab dann mit 145:153 Holz auch noch die dritte Bahn und damit den so wichtigen Mannschaftspunkt an René Wagner ab. Nach einer fulminanten Schlussrunde (158:137) hatte Gesierich zwar im direkten Vergleich mit 603:599 Holz die Nase vorn, der Mannschaftspunkt ging aber an die Gäste. Und weil die in der Gesamtabrechnung mit 3474:3467 vorne lagen, heimsten sie zwei weitere Punkte ein.