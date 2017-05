Wie im Vorjahr gewannen die Senioren A und B des SKV Weiden den Bezirkspokal. Während die Senioren B auf den Kegelbahnen in der Mehrzweckhalle in Weiden dominierten, sicherten sich die Senioren A den Titel in Willmering.

Mit 5:1 Punkten und 2181:1915 Kegel trumpften die Senioren B im Endspiel gegen den SKV Kehlheim auf. In der ersten Paarung erspielten Horst Wirnitzer (GH SpVgg Weiden/571) gegen Reinhardt Helgert (462) und Manfred Ziegler (SC Luhe-Wildenau/558) gegen Peter Heidler (458) bereits einen Vorsprung von 209 Kegel. In der zweiten Paarung holte Karl Füchl (GH SpVgg Weiden/530) gegen Kurt Rappl (459) den dritten Mannschaftspunkt Knapp geschlagen geben musste sich Detlef Götz (GH Pressath/522) gegen Georg Meister/536).Ebenso souverän mit 5:1 und 2259:2146 gewannen auch die Senioren A in Willmering gegen den SKK Raindorf den Titel. In der ersten Paarung musste Thomas Schmidt (GH SpVgg Weiden/532) gegen Eberhard Simeth (549) zwar seinen Mannschaftspunkt abgeben, doch Michael Grünwald (SC Luhe-Wildenau/561) gegen Rudolf Kapar (540) glich aus. In der zweiten Paarung ließen die SpVgg-Kegler Gert Erben (581) gegen Elmar Diermeier(531) und Stefan Schmucker (585) gegen Karl Berger(526) nichts mehr anbrennen.