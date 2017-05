Die Leistungen top, die Platzierungen ebenso: Die Kegler des SKV Weiden überzeugen wieder einmal auf Bezirksebene.

Altenstadt/WN . Sehr gute Leistungen brachten die Starter des SKV Weiden bei den Bezirksmeisterschaften im Einzel in Regensburg. Besonders dominant waren die Juniorinnen U23. Unter den acht Endlaufteilnehmerinnen waren fünf SKV-Sportlerinnen. Einmalig ist, dass die drei ersten Plätze nach Weiden gingen.Mit 1064 Kegel (Endlauf 558) sicherte sich Lena Lugert (1. SKC Altenstadt) den Titel. Zweite wurde Tamara Böllath (SC Eschenbach/1054/527). Auf dem Bronzerang landete Patricia Paukner (1.SKC Floß/1053/522). Melanie Liers (1049 belegte den siebten Platz vor ihrer Schwester Verena (beide SC Eschenbach/952). Vanessa Luley (GH Wernberg/Pfreimd) verpasste das Finale.Manuel Kessler (SC Luhe-Wildenau) siegte bei den Junioren U 23 mit 1110 Kegel (Endlauf 553) deutlich. Auf den Plätzen zwei und drei lieferten sich Markus Gevatter (1091) und Sebastian Plößl (1088) beide Hirschau, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Manuel Donhauser (GH SpVgg Weiden/1076) belegte den 4. Platz.Bei den Männern konnte sich Horst Dilling (1. SKC Floß) mit 1195 Kegel (Endlauf 604) den Vizetitel sichern. Dabei blieb er an beiden Tagen ohne Fehler. Bezirksmeister wurde Jens Paukstadt (SKV Kehlheim/1209). Dritter wurde Christian Schreiner (Raindorf/1161). Bernd Volkmer (1. SKC Floß) und Jonas Urban (GH SpVgg Weiden) verfehlten den Endlauf. Bei den Frauen musste sich Corinna Ermer (SV Floß/1047) mit dem vierten Rang zufrieden geben. Melanie Rauch (SC Luhe-Wildenau) und Sybille Kraus (GH Wernberg) kamen nicht in den Endlauf.Die bayerischen Meisterschaften werden am 5. und 6. Mai in München ausgetragen.