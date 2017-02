Zwei Wochen vor dem Start in die Play-offs steht in der Meisterrunde der Oberliga Süd noch keine Abschlussplatzierung fest. Allerdings sind die Fronten auf einigen Positionen weitgehend geklärt. Fest steht inzwischen, dass sich nur drei der acht Teams für einen möglichen Aufstieg in die DEL2 bewerben.

Am spannendsten ist in der Oberliga Süd vier Spieltage vor Ende der Meisterrunde der Kampf um den Titel. Nur einen Zähler trennt den VER Selb (1./94 Punkte) und den EC Bad Tölz (2./93). Die Wölfe haben ihr Tief beendet und durch Siege in Deggendorf (3:0) und gegen Landshut (2:1) den Angriff der Löwen abgewehrt. Die Tölzer holten ebenfalls sechs Punkte, wobei Goalie Markus Janka gegen Weiden (6:0) und in Sonthofen (3:0) sogar ohne Gegentor blieb. Am Sonntag steht die Vorentscheidung um die Oberliga-Süd-Meisterschaft an, wenn beide Teams in Selb direkt aufeinandertreffen.Der EV Regensburg (3./85) dürfte bei acht Punkten Rückstand auf Bad Tölz und zehn Zählern Vorsprung auf den EC Peiting (4./75) als Dritter über die Ziellinie gehen. Die Peitinger haben nach fünf Siegen in Folge (14 Punkte) beste Karten, sich Rang vier und damit das Heimrecht in der süd-internen Play-off-Runde zu sichern. Wichtig war vor allem der 4:1-Erfolg am vergangenen Sonntag gegen den direkten Konkurrenten Deggendorfer SC (5./68), der in den letzten vier sieglosen Partien nur einen Zähler holte. Mit Peiting contra Deggendorf ist die erste Play-off-Paarung so gut wie perfekt.Offen ist weiter der Kampf um die Ränge sechs bis acht zwischen den Blue Devils Weiden (6./57), dem ERC Sonthofen (7./53) und dem EV Landshut (8./52). Die Weidener spielen am Faschingswochenende das Zünglein an der Waage im Duell um Platz vier. Sie gastieren zunächst in Deggendorf und empfangen dann die Peitinger. Am finalen Wochenende trifft die Truppe von Trainer Markus Berwanger auf die momentanen Verfolger Sonthofen und Landshut.Aus der Oberliga Süd haben nur die "Top 3" - VER Selb, EC Bad Tölz und EV Regensburg - die Bewerbungsunterlagen für die DEL2 eingereicht. Für die anderen fünf Teams, darunter die Blue Devils Weiden, ist der Aufstieg in dieser Saison kein Thema.In der Nord-Staffel würden vier Vereine den Sprung nach oben wagen: der Herner EV, der EV Duisburg, die Moskitos Essen und die Saale Bulls Halle. Der amtierende deutsche Oberliga-Meister, die Tilburg Trappers aus den Niederlanden, dürfen auch 2017 nicht aufsteigen.

Eishockey

Oberliga SüdPeiting - Regensburg Fr. 19.30Bad Tölz - Landshut Fr. 19.30Sonthofen - Selb Fr. 20.00Deggendorf - Weiden Fr. 20.00Selb - Bad Tölz So. 18.00Landshut - Sonthofen So. 18.00Regensburg - Deggendorf So. 18.00Weiden - Peiting So. 18.301. Selber Wölfe 42 196:124 942. Tölzer Löwen 42 154:92 933. EV Regensburg 42 177:113 854. EC Peiting 42 151:132 755. Deggendorfer SC 42 154:133 686. Blue Devils Weiden 42 156:163 577. ERC Sonthofen 42 118:146 538. EV Landshut 42 111:130 52