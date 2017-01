Die Fifa will die große Lösung: Statt 32 Teams sollen bald 48 Mannschaften bei der WM gegeneinander antreten. Statt bisher acht Gruppen wird es nach dem Willen der Funktionäre ab 2026 16 Gruppen in der Vorrunde geben. Bis zuletzt waren die Europäer die größten Kritiker der Neuerungen. Sie konnten sich bei der Abstimmung in Zürich auch in einigen Punkten durchsetzen: Weiterhin wird das Turnier nur 32 Tage dauern. Die Zahl der Spiele, die der Weltmeister absolvieren muss, bleibt bei sieben. Dennoch kommt lautstark Kritik aus Deutschland. Auch Trainer, Fan-Club-Vorsitzende und der Bezirksspielleiter der Region finden klare Worte zu der Entscheidung der Fifa-Funktionäre.