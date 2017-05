Mit einem bravourös erkämpften 5:4-Auswärtssieg über den TC Rot-Weiß Bayreuth rückt der Landesligaerhalt für die Tennisdamen des TC Postkeller deutlich näher. "Das war ein weiterer wichtiger Schritt, auch für unser Selbstvertrauen", so Coach Sebastian Jäger.

Vor allem an den vermeintlich schwächeren hinteren Positionen wurde der Grundstein für den Sieg gelegt. Erneut erkämpfte sich Inna Grygoriv durch ihren unbedingten Siegeswillen den ersten Satz mit 7:5 gegen Laura Fiedler. Diese ließ auch im zweiten Satz nicht nach und erst ein Break verhalf Grygoriv zum 6:4. Eine souveräne Vorstellung lieferte Lisa Bäumler gegen Celine Leitloff ab. Von Anbeginn zeigte sie Präsenz, dominierte die Ballwechsel. Dem ersten 6:3 folgte ein identischer zweiter Satz. Damit waren zwei ganz entscheidende Punkte auf dem Konto des TC Postkeller.Das war insofern von Bedeutung, da die bislang fehlerfrei agierende Eva Stauber irgendwie mit dem Spiel ihrer Gegnerin Katrin Altenhofer nicht zurecht kam. Hatte sie den ersten Satz glatt mit 2:6 abgeben müssen, fand sie im zweiten zwar besser ins Spiel, das 2:6, 3:6 konnte sie aber nicht mehr abwenden. Auch Mannschaftsführerin Luisa Fritsch konnte nicht an ihre gewohnte Form anknüpfen und musste sich der zwei LK höher eingestuften Heidi Ruppert mit 3:6 und 0:6 geschlagen geben.Ähnlich ging es Aneta Schambergerova, die gegen Caroline Scholich zwar im ersten Durchgang ganz gut mithalten konnte, diesen trotzdem 4:6 verlor. Damit schien der Elan gebrochen und der zweite war schnell mit 6:2 auf Bayreuther Seite. Nun hieß es 3:3, denn das Spitzeneinzel kam nicht zustande, dieses Mal allerdings wegen der Verletzung der Bayreuther Spielerin Joyce Behnke. Diese wurde dann in den Doppeln ersetzt durch Julia Fanta. "Wir haben gar nicht lange überlegt, denn eigentlich konnten die Bayreuther nur ein Doppel wirklich stark machen oder sie würden Gefahr laufen, alle drei zu verlieren", sagte Mannschaftsführerin Luisa Fritsch. Das Einserdoppel ging tatsächlich an Bayreuth, die beiden anderen gewannen in jeweils zwei klaren Sätzen der TC Postkeller.