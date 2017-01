Von Josef Maier

Es wird noch einige Überraschungen geben in dieser Transferperiode. Der Wechsel von Guido Burgstaller vom Club zu Schalke 04 gehört nicht dazu. Es war klar, dass der 1. FC Nürnberg bei einem Angebot seinen treffsichersten Stürmer verkaufen würde, um wenigstens vor Vertragsende im Sommer ein bisschen etwas zu erlösen. So klamm ist der Club, dass er jeden Cent braucht.Der FCN kriegt die "Kohle", Burgstaller seinen Willen. Der Österreicher machte schon lange kein Hehl daraus, dass er in die erste Liga will. Doch hat er auch das Zeug dazu? Klar, heißt es, wenn einer 14 Tore in 16 Zweitligaspielen erzielt. Doch Liga zwei ist eine Liga, in der vor allem Kampf und Kraft zählen, Umstände, die einem Wucht-Stürmer wie Burgstaller entgegenkommen. Er braucht auch Raum für sein Spiel. Eine Klasse höher wird er kaum Platz haben, zu seinen kraftvollen Läufen anzusetzen. Mit technischer Raffinesse, wie sie in der Eliteliga gefordert wird, macht Burgstaller auch nicht von sich Reden.Und so ist es nicht abwegig, dass ihm ein Schicksal wie Josip Drmic droht. Der Schweizer kroatischer Abstimmung traf in der Saison 2013/2014 für den Club, wie er wollte. Nürnberg stieg dennoch ab. Drmic war aber zunächst ein Gewinner, blieb in der ersten Liga, bekam in Leverkusen einen dicken Vertrag. Glücklich wurde er weder unterm Bayer-Kreuz noch beim HSV oder in Gladbach. Auch in Phasen, in denen der oft Verletzte fit war, konnte er sich nicht durchsetzen. Seine Spielweise war für Liga eins einfach nicht geeignet.josef.maier@oberpfalzmedien.de