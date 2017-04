In der Tabelle der Kreisklasse Ost wird an Ostern Flurbereinigung betrieben. Weil Vohenstrauß II und Waldau (beide 38) gepatzt haben, steht Anadoluspor (39) wieder an der Spitze. Das Team von Trainer Chousein und der FC Weiden Ost II treffen Samstag und Montag aufeinander. Die Mannschaft der Stunde ist der FC Luhe-Markt (35) mit drei Siegen und 14:1 Toren in drei Spielen.

FC Weiden-Ost IISamstag um 14 Uhr zu Hause und Montag um 15 Uhr in Weiherhammer bei Anadoluspor spielen die Ostler. In Kohlberg brillierte der FC die erste Hälfte und ging dann unter. "Anadoluspor braucht zwei Siege, ist klarer Favorit für beide Spiele und wir in der aktuellen Verfassung klarer Außenseiter", sagt Oppitz.SV Anadoluspor WeidenDie letzten Spiele von Trainer Chouseins Team waren alles andere als berauschend. Trotzdem steht der SV ganz oben. Zwei Mal spielt das Team gegen Weiden Ost. "Wenn wir diese Matches gewinnen, dann haben wir ein Zeichen Richtung Aufstieg gesetzt", sagt der Coach.SV KohlbergDas Team von Achim Beck spielt am Samstag um 16 Uhr gegen die DJK Neukirchen St. Chr. und am Montag um 15 Uhr beim SV Waldau. Der SV hat nach einem 0:2-Rückstand gegen Weiden Ost mit fünf Toren ein Zeichen gesetzt. Für den SV kann noch was möglich sein, wenn er am Samstag in Waldau gewinnt. Jonas Fischer fällt verletzt länger aus.TSV EslarnDer TSV von Trainer Dimper geht am Samstag in das Match um 16 Uhr beim SV Altenstadt/Voh. gegen seinen Vorgänger Markus Karl, der den TSV auswendig kennt. Ostermontag geht's zum Derby nach Pleystein. "Der Sieg gegen Waldau bekommt erst dann Gewicht, wenn wir diese Spiele gewinnen", sagt Dimper.TSV PleysteinDer TSV empfängt am Samstag um 16 Uhr die SpVgg Vohenstrauß II und am Montag um 15 Uhr den TSV Eslarn. Es fehlen Anton Stahl, Christian Windirsch (verletzt) und Patrick Klotz (Rotsperre). Zurück kommt Max Zehent. Trainer Markus Fuchs will ein aggressives Team sehen, das geschlossen gegen den Ball arbeitet.SV Altenstadt/Voh.Nach dem Sieg gegen Neukirchen empfängt der SV am Samstag um 16 Uhr mit dem TSV Eslarn eine Herausforderung. Trainer Meyer, Federl und Albrecht sind verletzt, Patrick Götz fehlt beruflich. Am Montag geht es zum Match um 15 Uhr beim FSV Waldthurn. "Verlieren wir da, sind wir wieder im Abstiegskampf."DJK Neukirchen St. Chr."Emotionslos der Auftritt gegen Luhe, Einstellung besser in Altenstadt/Voh.", so war der vergangene Spieltag für DJK-Trainer Thomas Wittmann. "Wir können uns in der Offensive nicht durchsetzen." Samstag um 16 Uhr in Kohlberg müsste ein Wunder passieren, damit die DJK punktet. Das Spiel am Montag um 15 Uhr daheim gegen Altenstadt/WN ist für Wittmann die letzte Chance.SpVgg Vohenstrauß II"Schwach vor allem in der Offensive in Altenstadt", analysiert Trainer Markus Grosser. Da ist Wiedergutmachung angesagt. In Pleystein am Samstag um 16 Uhr will die SpVgg sich für die 0:3-Hinspielniederlage revanchieren. Montag um 15 Uhr gastiert mit der SpVgg Pirk ein schwer einzuschätzendes Team. Grossers Vorgabe sind sechs Punkte.SV StörnsteinDen hohen Sieg am vergangenen Sonntag gegen einen geschwächten Gegner ordnet SV-Trainer Tobias Schiener richtig ein. "Wir starten am Montag um 15 Uhr einen Anlauf auf den ersten Auswärtssieg. Luhe muss gegen uns gewinnen, das könnte uns in die Karten spielen", meint Schiener. Er muss auf den rotgesperrten Löw verzichten.FC Luhe-MarktDer Arbeitssieg in Neukirchen und das Spiel im Derby in Pirk haben das Team von Georg Ramsauer in den Fokus gerückt. "Ich denke von Spiel zu Spiel und verfalle nicht in Zukunftsvisionen", sagt Ramsauer. Wenn sein FC weiter so gut spielt, sollte Montag um 15 Uhr nichts schief gehen. Ramsauer erinnert sich, dass das Team sich letztes Jahr von den Störnsteinern austricksen ließ. Voit fällt aus.SpVgg Pirk"Desolat, ohne Biss, so gewinnst du kein Derby", analysiert SpVgg-Coach Stefan Kleber die Klatsche gegen den FC Luhe. Schwerer als die Niederlage wiegen eine Verletzung und die Rote Karte bei zwei Spielern. "Beim Favoriten in Vohenstrauß am Montag um 15 Uhr erwartet keiner was von uns", ist sich Kleber sicher. Vielleicht ist das die Chance. Der Kader wird immer kleiner.SV Altenstadt/WNAuf einen Schub hofft SVA-Trainer Mario Bohnenstengel angesichts des Siegs gegen Tabellenführer Vohenstrauß. Wenn dieses Aufbäumen sich am Montag um 15 Uhr beim Abstiegskonkurrenten DJK Neukirchen St. Chr. nicht fortsetzt, war der Dreier wenig wert. Andersrum hätte der SV bei einem Sieg Anschluss an den Relegationsplatz.FSV WaldthurnTrainer Markus Dagner beklagt, dass sich der FSV bei einem scheinbar übermächtigen Gegner Anadoluspor nach drei Hundert-prozentigen Torchancen mit einem 0:1 aus einer Standardsituation besiegen ließ. Am Montag um 15 Uhr gegen den SV Altenstadt/Voh. müssen einige Spieler zeigen, dass der Verein Priorität hat.SV WaldauGegen den SV Kohlberg am Montag um 15 Uhr will das Team von Daniel Wolfrath den Mut von der Anfangsphase in Eslarn einbringen und die Tormöglichkeiten konsequenter nutzen. Positiv an der Niederlage war, dass der SV gesehen hat, als Aufsteiger bei einem Favoriten mithalten zu können. Im Hinspiel landete Waldau einen glücklichen Sieg.Paarungen am WochenendeKohlberg - Neukirchen Sa. 16.00Pleystein - Vohenstrauß II Sa. 16.00Altenstadt/Voh. - Eslarn Sa. 16.00Weiden-Ost II - Anadoluspor Sa. 16.00Anadoluspor - Weiden-Ost II Mo. 15.00Luhe-Markt - Störnstein Mo. 15.00Vohenstrauß II - Pirk Mo. 15.00Neukirchen - Altenstadt/WN Mo. 15.00Waldthurn - Altenstadt/Voh. Mo. 15.00Waldau - Kohlberg Mo. 15.00Pleystein - Eslarn Mo. 15.001. SV Anadoluspor Weiden 19 38:23 392. SpVgg Vohenstrauß II 19 40:21 383. SV Waldau 20 38:27 384. FC Luhe-Markt 20 48:28 355. TSV Eslarn 19 42:31 356. SV Kohlberg 19 49:35 347. SV Störnstein 20 35:35 298. SpVgg Pirk 20 43:57 289. FC Weiden-Ost II 19 41:35 2710. SV Altenstadt/Voh. 19 31:41 2111. TSV Pleystein 19 27:43 2012. FSV Waldthurn 20 32:44 1813. SV Altenstadt/WN 20 30:53 1414. DJK Neukirchen/St. Chr. 19 22:43 11