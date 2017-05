Der TSV Eslarn spielt als Tabellenzweiter in der Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga. Am letzten Spieltag tat sich der TSV gegen Störnstein lange Zeit schwer, sorgte im zweiten Abschnitt aber für klare Verhältnisse. Bei der Auslosung hatte Eslarn zudem Losglück - mit einem Freilos in der ersten Runde. So können sich Trainer Dimper und seine Jungs in aller Ruhe den kommenden Gegner anschauen und sich entsprechend vorbereiten.

FC Weiden-Ost II 1:1 (1:1) TSV PleysteinTore: 1:0 (7.) Daniel Füssl, 1:1 (44.) Volkan Kuzpinari - SR: Wolfgang Amtmann (SV TuS/DJK Grafenwöhr) - Zuschauer: 45(gil) Die Heimelf legte gut los und ging durch Füssl, der den Ball überlegt in den Winkel schlenzte, früh in Führung. Trotz gutem Start baute die Heimelf kontinuierlich ab. So kamen die Gäste aus Pleystein immer besser ins Spiel. Kurz vor dem Wechsel markierte Kuzpinari den verdienten 1:1-Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff scheiterte Welsch knapp. Mit der Zeit wurde das Spiel immer zerfahrener. Dennoch hatte Welsch per Distanzschuss, den TSV-Torhüter Giehl aus dem Winkel fischte, die größte Möglichkeit, in Führung zu gehen. Ein Kopfball von FC-Verteidiger Schindler wurde von der Linie gekratzt. Da auch noch Krichenbauer alleine vor Giehl scheiterte, blieb es am Ende beim Unentschieden.TSV Eslarn 3:1 (0:0) SV StörnsteinTore: 1:0 (49.) Adam Like, 2:0 (52.) Daniel Bäumler, 3:0 (58.) Christian Ach, 3:1 (70.) Patrick Löw - SR: Karl-Heinz Klein jun. (Weiden) - Zuschauer: 150(tmk) Eslarn wollte von Beginn an das Spiel in die Hand nehmen, agierte aber im oder am SV-Strafraum zu umständlich. Der Gast hielt lediglich kämpferisch dagegen, und so blieben Torchancen im ersten Durchgang auf beiden Seiten Mangelware. TSV-Trainer Dimper fand in der Pause die richtigen Worte. Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer eine andere Heimmannschaft. Like,Bäumler und Ach stellten das Ergebnis nach einem Blitzstart auf 3:0. Störnstein konnte in der Folgezeit durch einen Löw-Kopfball verkürzen. Der verdiente Eslarner Heimsieg war aber nicht mehr in Gefahr. Die Grenzland-Elf verteidigte somit nach einer Serie von zehn ungeschlagen Spielen den zweiten Tabellenplatz und bestreitet wie in der Vorsaison die Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga.SV Kohlberg 2:2 (1:1) SpVgg PirkTore: 0:1 (25.) Pascal Pscherer, 1:1 (28.) Michael Baumann, 1:2 (70.) Wolfgang Pausch, 2:2 (72.) Michael Forster - SR: Karl-Heinz Grollmisch - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (90.+5) Michael Lindner (Pirk)Im für beide Teams bedeutungslosen letzten Saisonspiel sahen die Zuschauer ein munteres Spielchen. Die Gäste aus Pirk mussten sich trotz zweimaliger Führung am Ende mit einem Punkt begnügen. Die Heimelf glich jeweils postwendend aus.SV Anadoluspor 6:5 (2:2) SV Altenstadt/WNTore: 0:1 (3.) Andreas Hagn, 0:2 (6./Foulelfmeter) Vehbi Zogaj, 1:2 (12.) Baris Özdemir, 2:2 (36.) Burak Akkaya, 3:2 (47.) Kerem Akkaya, 3:3 (52.) Andreas Hagn, 4:3 (59.) Kerem Akkaya, 4:4 (67./Foulelfmeter) Christian Fritsch, 4:5 (75./Foulelfmeter) Tobias Schuller, 5:5 (82./Foulelfmeter) Oumit Chousein, 6:5 (88.) Berkay Canyurt - SR: Andreas Frieser - Zuschauer: 100Irrer Schlagabtausch des Meisters mit dem Absteiger. Elf Treffer bescherten den Zuschauern zum Abschluss noch einmal einen Leckerbissen. Die Führung wechselte fast im Zehn-Minuten-Takt. Die Blöße eines Punktverlustes wollte sich der Meister aber auch am letzten Spieltag nicht machen und entschied die Partie mit einem Doppelschlag in den Schlussminuten doch noch für sich.SV Altenstadt/Voh. 1:2 (0:2) SpVgg Vohenstrauß IITore: 0:1 (23.) Michael Pinter, 0:2 (34.) Fabian Ertl, 1:2 (55.) René Albrecht - SR: Matthias Schubert - Zuschauer: 200 - Gelb/Rot: (39.) Michael Pinter (SpVgg)(lsb) Zum letzten Saisonspiel begrüßte der SV Altenstadt seinen Nachbarn. Vom Anstoß weg nahmen die Gäste das Heft in die Hand und beherrschten das Geschehen. Die Hausherren taten sich schwer und konnten sich nur sporadisch befreien. In der 23. Minute ging die SpVgg durch Pinter in Führung. Nur zehn Minuten später staubte Ertl nach einen Lattenschuss von Müssig zum 2:0 für die Gäste ab. Die Hausherren um Kapitän Duschinger steckten nicht auf und nahmen den Kampf jetzt an. Kurz vor der Pause dezimierten sich die Gäste selbst. Pinter sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. Der SVA nutzte die Überzahl zu Beginn der zweiten Hälfte zum Anschlusstreffer. Weiter drängte der SV auf den Ausgleich. Die SpVgg warf alles in die Waagschale, um die Führung nach Hause zu bringen. Zum Ende der Partie hin war es ein offener Schlagabtausch, aber die zahlreichen Zuschauer sahen keine Tore mehr. Ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen.FSV Waldthurn 1:4 (0:3) FC Luhe-MarktTore: 0:1 (14.) Jonas Stangl, 0:2 (21.) Michael Vogel, 0:3 (29.) Jonas Stangl, 0:4 (73.) Jonas Stangl, 1:4 (89./Foulelfmeter) Thomas Gräf - SR: Wilhelm Fritz - Zuschauer: 80Von Beginn an konnte man erkennen, dass beim FSV durch den gesicherten Klassenverbleib die Luft raus war. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft geriet demzufolge in der 11. Minute nach einem krassen Abwehrfehler mit 0:1 in Rückstand. Der FC Luhe-Markt erhöhte in der 21. Minute aus klarer Abseitsposition. Nach einem vermeidbaren Abspielfehler im Mittelfeld erzielte erneut Jonas Stangl den Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel konnte der FSV das Spiel etwas offener gestalten, ohne sich klare Torchancen zu erarbeiten. So erhöhte erneut Jonas Stangl nach einer feinen Einzelleistung auf 0:4. In der 89. Minute wurde der FSV-Stürmer Daniel Schenk unfair im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Thomas Graf sicher zum 1:4 Endstand.DJK Neukirchen 0:2 (0:1) SV WaldauTore: 0:1 (17./Eigentor) Andreas Zaschka, 0:2 (78.) Florian Troppmann - SR: Josef Ram (DJK Irchenrieth) - Zuschauer: 40(pi) Im letzten Spiel der Saison wäre für die Truppe um Thomas Wittmann sicher etwas drin gewesen, zumindest ein Punkt. Wie ein Absteiger wirkten die Hausherren nämlich keinesfalls. Dazu kam, dass die Waldauer nicht unbedingt den Eindruck eines Anwärters auf Rang zwei, verbunden mit der Qualifikation für die Relegationsspiele hinterließen. Umso glücklicher gingen sie durch ein Eigentor in Führung. Den Ausgleich hatte die DJK vor allem im zweiten Durchgang mehrmals auf dem Fuß, ließ diesen aber mitunter überhastet liegen. Mit der einzig nennenswerten Möglichkeit machten die Gäste schließlich den Sack zu.