In der Kreisklasse Ost stehen neben dem Spieltag für sechs Teams am Montag Nachholspiele auf der Agenda. Profitieren könnte der SV Anadoluspor, der mit sechs Punkten die SpVgg Vohenstrauß II um sechs Zähler hinter sich lassen kann. Der SV Altenstadt/WN könnte seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, wenn er die Störnsteiner bezwingt und am Montag bei der DJK Neukirchen siegt. Die hat mit den Heimspielen gegen Pirk und Altenstadt/WN nur mit zwei Siegen einen Lichtblick.

SV Anadoluspor WeidenSamstag um 18.30 Uhr tritt das Team von Trainer Chousein beim schwer unter Druck geratenen TSV Pleystein an und Montag empfängt man dann um 14 Uhr den FC Weiden Ost II. Für den Coach ist es die Woche der Entscheidung.FC Weiden Ost IIFünf Spiele mit vier Niederlagen und einem Unentschieden sind die ernüchternde Bilanz der Ostler. Für Trainer Martin Oppitz ist das Heimspiel am Samstag um 16 Uhr gegen den FSV Waldthurn richtungsweisend. Wenn der FC nicht in den Abstiegsstrudel will, muss etwas passieren, sagt Oppitz. Am Montag um 14 Uhr bei Anadoluspor fehlen Shabani, Kraus, Heisig und Kaube.TSV EslarnDerby-Wochenende beim TSV: Samstag 16 Uhr bei der SpVgg Vohenstrauß und Montag um 14 Uhr beim TSV Pleystein. Trainer Fabian Dimper analysiert, dass die Vohenstraußer Zweite Favorit ist und Pleystein ums Überleben kämpft. Den Sieg gegen Luhe hat Eslarn mit dem Ausfall einiger Akteure teuer bezahlt. "Wir fühlen uns in der Verfolgerposition wohl und spielen ohne Druck aber mit viel Lust", sagt Dimper.SV Altenstadt/WNNach sechs Punkten in Folge kommt für den SV die Stunde der Wahrheit mit dem Heimspiel gegen den SV Störnstein am Samstag um 17 Uhr und am Montag um 14 Uhr bei der DJK Neukirchen St. Chr. Trainer Mario Bohnenstengel will bei der Vergabe eines Nicht-Abstiegsplatzes mitreden. Keinesfalls darf der SV denken, dass Störnstein auswärts sowieso verliert und Neukirchen sich schon abgeschrieben hat.TSV PleysteinAuf dem Relegationsplatz liegend hat der TSV mit Anadoluspor am Samstag um 18.30 Uhr und dem TSV Eslarn am Montag um 14 Uhr zu Hause übermächtige Gegner. Um den Abstieg abzuwenden, griff der TSV zum letzten Mittel und trennte sich von Trainer Markus Fuchs. Ob diese Gewaltmaßnahme wirkt, wird sich in den Spielen zeigen. Nun sind die Spieler an der Reihe, es gibt kein Verstecken mehr hinter dem Trainer.DJK Neukirchen St. Chr.Für DJK-Coach Thomas Wittmann ist die Saison vorbei. Er betont aber die Minimalchance auf den Klassenerhalt, wenn die Heimspiele Samstag um 16 Uhr gegen die SpVgg Pirk und Montag um 14 Uhr gegen den SV Altenstadt/WN gewonnen werden. "Nur 24 Tore in 21 Spielen, da brauche ich nicht sagen, wo unser Problem liegt", sagt Wittmann.SpVgg Vohenstrauß IIDie SpVgg hat ein Derby am Samstag um 16 Uhr zu Hause gegen den TSV Eslarn. Trainer Markus Grosser spricht von einer komplizierten Situation, da personell zwischen den drei Mannschaften hin und her gewechselt werden muss und die Zweite der Puffer ist. Er will weiter in der Spitzengruppe mitmischen und dazu am Samstag siegen.SV StörnsteinDie letzten zwei Spiele waren für Trainer Tobias Schiener typisch: Auswärts "Flop", daheim "Top". Schiener erwartet, dass sein Team am Samstag um 17 Uhr beim SV Altenstadt/WN mit dem gleichen Aufgebot wie gegen Vohenstrauß gewinnt.SpVgg PirkNach der Heimniederlage gegen Altenstadt/WN warnt Trainer Stefan Kleber: "Wenn wir wieder verlieren und die anderen punkten wird's brutal eng." Drei Punkte will er am Samstag um 16 Uhr bei der DJK Neukirchen holen, auch wenn es personelle Probleme gibt.FSV WaldthurnFür FSV-Coach Markus Dagner war der Derbysieg gegen Neukirchen für die Moral des Teams wichtig. Trotzdem ist das kein Grund, sich zurückzulehnen. Er bereitet sein Team Samstag um 16 Uhr beim FC Weiden Ost II auf eine spielstarke Truppe vor. Nicht alle Spieler sind einsatzfähig.