Der "zweite Anzug" des FC Weiden Ost (12) passt momentan wie auf den Leib geschnitten. Trainer Martin Oppitz fährt ohne Sorgen nach Eslarn (7), trifft da aber auf einen Gegner, der sich neu formiert hat. Trainer Markus Karl ist nicht mehr an der Spitze, dafür nimmt Interimstrainer Fabian Dimper sein Team in die Pflicht. Der SV Altenstadt/Voh. (10) genießt die Momentaufnahme "Zweiter" wird aber bei Anadoluspor vor die Nagelprobe gestellt. Was macht der punktgleiche Aufsteiger SV Waldau (10)? Die Wolfrath-Truppe darf sich zumindest in Störnstein auf etwas gefasst machen. Ebenfalls zehn Punkte hat die SpVgg Vohenstrauß II und die wird sich vom Letzten DJK Neukirchen nicht in die Suppe spucken lassen. Die Spitze in der Kreisklasse Ost wird mit Sicherheit durcheinandergewirbelt.

TSV Eslarn So. 15.00 FC Weiden-OstIm Spiel eins nach dem Rücktritt von Markus Karl sieht der neue Coach Fabian Dimper das Spiel gegen die Ostler als richtungsweisend. Als Eigengewächs kennt er Spieler und Umfeld in- und auswendig und braucht dadurch keine Anlaufzeit. Für ihn geht es darum, das Team in den nächsten Wochen zu stabilisieren. Da soll Sonntag der Anfang gemacht werden. Nach dem souveränen Sieg gegen Störnstein fahren wir voller Vorfreude nach Eslarn, stellt Ost-Trainer Martin Oppitz fest. Viele Urlauber kommen in den Kader zurück. Somit kann Oppitz aus dem Vollen schöpfen.SpVgg Vohenstrauß II So. 15.00 DJK Neukirchen/Chr.Der späte Ausgleichstreffer nach einer durchwachsenen Leistung in Luhe war für die SpVgg enttäuschend. Um in der Spitzengruppe zu bleiben, muss man gegen das kampfstarke Gästeteam eine gute Leistung abrufen. Da die "Erste" bereits am Samstag spielt, hat Trainer Markus Grosser einen stark besetzten Kader zur Verfügung. Gästetrainer Thomas Wittmann, der nach seinem Urlaub wieder im Tor steht, macht trotz des Fehlstarts seinem Team keine Vorwürfe. Nur spielerisch müsse man zulegen. Personell entspannt sich die Lage, da nur noch Flo Mühling und Max Woppmann fehlen.SV Anadoluspor So. 15.00 SV Altenstadt/V.Nach den zwei Siegen in Kohlberg und Neukirchen hat sich Anadoluspor wieder in die Spur gebracht. Am Sonntag will das Team von Trainer Chousein mit dem zweiten Heimsieg auf dem Gelände der TSG Weiherhammer weiter zur Spitze aufschließen. Wir haben fünf in Eslarn kassiert, dann vier gegen Kohlberg geschossen, stellt Altenstadts Trainer Stephan Schmucker fest. Er versucht, die starke Offensive der Gastgeber in Griff zu bekommen. TW Sax fehlt, für ihn steht Sebastian Lehner zwischen den Pfosten.SpVgg Pirk So. 15.00 TSV Pleystein"Wir spielen nicht schlecht, aber vorne fehlt die Kaltschnäuzigkeit. Dann hat der Gegner eine Chance und macht das Ding", ärgert sich SpVgg Trainer Stefan Kleber. Aber Kopf hoch, so ist Fußball, sagt Kleber zu seinen Leuten. Gästetrainer Markus Fuchs bezeichnet das Unentschieden gegen Altenstadt/WN als so was von unnötig. Da fehlt teilweise die Cleverness, um die Überlegenheit mit drei Punkten zu belohnen. Am Sonntag fehlen Patrick Klotz und Patrick Schneider (Urlaub) sowie Philipp Künzl, Florian Zehent, Bernhard Ring und Christoph Klotz (Verletzung). Fuchs fordert ein konzentriertes und selbstbewusstes Auftreten. Standardsituationen unweit vor dem Tor müssen vermieden werden, denn dafür ist SpVgg-Trainer Kleber Spezialist.SV Kohlberg So. 15.00 FSV WaldthurnEinen ganz schwachen Auftritt der mit Fußball nichts zu tun hatte, bot der SV nach den Worten von Trainer Achim Beck in Altenstadt/Voh. Das Team hat sich viel vorgenommen und man wird am Sonntag einen SV erleben, der mit Leidenschaft Fußball spielt. Gästetrainer Markus Dagner ist wegen der Personalsituation mit dem Remis gegen die spielstarken Eslarner zufrieden. "In Kohlberg müssen wir das Augenmerk noch mehr auf die Abwehrarbeit richten und nichts zulassen", fordert er. Was aber wegen der dünne Personaldecke schwierig werden wird.SV Altenstadt/WN So. 15.00 FC Luhe-MarktBeim 3:3 in Pleystein war SV-Trainer Thorsten Trinkner mit Mittelfeld und Angriff in der Offensive zufrieden, während er in der Abwehr Stellungsfehler ausmachte. Trinkner fordert ein effektiveres Umsetzen der taktischen Vorgaben. Timo Trinkner (verletzt) und Florian Wolf (Beruf) fehlen. FC-Coach Georg Ramsauer war vor allen Dingen in der zweiten Hälfte gegen Vohenstrauß mit seinem Team zufrieden, das sich mit dem späten Ausgleich belohnt hat. Jetzt gilt es dran zu bleiben. "Die Defensive muss stehen, dann fahren wir nicht ohne Punkt heim", ist Ramsauer sicher. Der Einsatz von Daniel Ries ist fraglich, dafür ist Oliver Wagner wieder dabei.SV Störnstein So. 15.00 SV WaldauVerdient war die Niederlage bei Weiden Ost, weil man zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Spiel hatte, analysiert Störnsteins Trainer Tobias Schiener. Das Sonntagstreffen ist für ihn ein richtungsweisendes Spiel gegen einen Gegner der vor Euphorie strotzt. Personell wird es wegen Urlaub und Verletzung Änderungen geben. Lichtblick in der Situation ist nur, dass man daheim ungeschlagen ist. Beim Gast ist man mit der Leistung und dem Sieg gegen Pirk zufrieden. Allerdings nicht mit der Chancenverwertung. Sven Wilhelm und Lukas Woldrich sind nach langer Verletzung wieder zurück, befinden sich aber noch im Aufbau.