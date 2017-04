Die Wetterkapriolen bringen auch den Terminplan der Kreisklasse West durcheinander. Diese Liga traf es aber bei weitem nicht so extrem wie die Ost-Staffel, bei der alle Partien am Ostermontag abgesagt wurden.

Der VfB Mantel (52 Punkte), Spitzenreiter der Kreisklasse West, hätte nach seinem Sieg am Samstag, gerne am Ostermontag nachgelegt. Doch die Partie gegen den TSV Krummennaab (28) wurde abgesagt. Der TSV Reuth (42) schob sich mit dem 3:0-Sieg gegen den SV Riglasreuth (26) auf Platz zwei, hat allerdings jetzt zwei Spiele mehr absolviert als der überrundete TSV Kirchendemenreuth (41). Der SC Schwarzenbach (30) ließ dem SC Eschenbach (37) beim 5:2 überraschend keine Chance,Nicht so richtig vom Fleck kommen im Abstiegskampf der TSV Kastl (19) und der SV Kulmain II (15). Das Remis bringt keines der Teams richtig weiter.SC Schwarzenbach 5:2 (1:0) SC EschenbachTore: 1:0 (20.) Baumann, 1:1 (47.) Hollmer, 2:1 (57.) Weidner, 3:1 (58.) Baumann, 4:1 (59.) Baumann, 4:2 (77.) Homer, 5:2 (87.) Weidner - SR: Josef Scheck (ASV Michelfeld) - Zuschauer: 75Völlig, auch in der Höhe verdient war der Sieg des SC Schwarzenbach gegen den SC Eschenbach. Die Hausherren übernahmen von Beginn an das Kommando und hätten zur Halbzeit höher als 1:0 führen müssen. Diese Führung war von Baumann und Siegler hervorragend herausgespielt worden. Kurz nach der Pause glich aber der Gast aus. In der Folgezeit erzielte Schwarzenbach binnen drei Minuten (57./58./59.) drei Treffer durch Weidner und Baumann (2). Eschenbach kam zwar noch mal auf 2:4 heran, aber in der 87. Minute machte Dominik Weidner das 5:2.TSV Reuth 3:0 (2:0) SV RiglasreuthTore: 1:0 (15.) Michael Bachmeier, 2:0 (36./Eigentor), 3:0 (88.) Sebastian Schieder - SR: Michael Wittmann sen. (FSV Waldthurn) - Zuschauer: 75Nach zögerlichem Beginn setzten die Gastgeber nach 15 Minuten mit dem 1:0 ein erstes Ausrufezeichen. Michael Bachmeier traf nach feinem Zuspiel vom Mittelfeldmotor Sebastian Schieder. Die Aktionen der Heimelf gewannen nun an Sicherheit. Nach einem Flügellauf von Bachmeier prallte dessen scharfe Hereingabe von einem SV-Abwehrspieler ins eigene Tor zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel beschränkte sich der TSV zunächst auf die Ergebnisverwaltung. Der SV besaß nun mehr Spielanteile. Riglasreuth versuchte es meist mit unpräzisen Fernschüssen . Die einzig zwingende Chance für den SC vergab Andreas Dürrschmidt alleinstehend. In den letzten 15 Minuten konnte der TSV noch einmal Fahrt aufnehmen. Einen Foulelfmeter parierte zwar Josef Kellner im Tor der Gäste, Sebastian Schieder schob jedoch kurz vor Schluss einen Querpass von Bachmeier zum 3:0 ein. Mit dem Schlusspfiff traf Fabian Quast noch die Latte.TSV Kastl 2:2 (0:1) SV Kulmain IITore: 0:1, 0:2 (33./46.) Oliver Schicker, 1:2, 2:2 (53./74.) Patrick Schleicher - SR: Andreas Herath (Speichersdorf)In der ersten Hälfte waren die Gäste die überlegene Mannschaft mit einigen sehr guten Torgelegenheiten, wovon Schicker eine zur 1:0-Pausenführung für die Gäste nutzte. Mit dem 2:0 unmittelbar nach Wiederanpfiff wiederum durch Schicker schienen die Pläne der Gastgeber bereits durchkreuzt. Doch die Heimelf gab sich nicht geschlagen und trat im Durchgang zwei deutlich entschlossener auf und wurde mit zwei Toren von Schleicher zum 2:2-Ausgleich belohnt. Stich und Zimmermann hatten sogar noch die Chancen auf den Führungstreffer, scheiterten aber am Gästeschlussmann, so dass es am Ende beim Remis blieb.ASV Haidenaab 1:1 (0:0) TSG WeiherhammerTore: 1:0 (51.) Alex Küffner, 1:1 (88.) Dominik Härning - SR: Bernd Dietl (Erbendorf) - Zuschauer: 70(vch) Das Spiel beider Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld verlief über weite Strecken ausgeglichen. Haidenaab hatte in den ersten 15 Minuten zwei Torchancen durch Steeger. Die erste Halbzeit war auch geprägt von einer harten Spielweise. Viele Spielunterbrechungen waren die Folge. Fünf Minuten vor der Pause traf Tolunay Kargi mit einem Freistoß nur die Latte. In der 51. Spielminute schloss Alex Küffner einen schönen Konter des ASV nach Vorarbeit von Tolunay Kargi und Steeger zur 1:0-Führung ab. In der Folgezeit hatten die Gäste mehr vom Spiel. Vater vergab in dieser Phase gleich mehrere Möglichkeiten. Die Haidenaaber Hintermannschaft geriet immer mehr unter Druck. In der 88. Spielminute erhielt Weiherhammer aus aussichtsreicher Position einen Freistoß zugesprochen. Torwart Reiß konnte den Ball noch per Fuß abwehren. Aus dem Getümmel heraus reagierte Härning am schnellsten und schob den Ball zum letztlich verdienten Ausgleich über die Torlinie.