Knaller am Freitagabend in der Kreisklasse West: Der FC Vorbach gewinnt im Heimspiel gegen die SpVgg Windischeschenbach mit 9:0. Die ist damit fast ganz unten in der Tabelle angekommen.

Nach dem Sieg gegen Krummennaab übt der SC Eschenbach Druck auf die Spitzengruppe aus. Krummennaab konnte den Vorsprung auf die Abstiegsplätze nicht ausbauen. Und Kirchendemenreuth feiert den ersten Sieg im neuen Jahr.SC Eschenbach 1:0 (0:0) TSV KrummennaabTor: 1:0 (58.) Simon Hollmer - SR: Wilhelm Hirsch - Zuschauer: 50(msh) Es war wahrlich kein Leckerbissen, den der SC Eschenbach und der TSV Krummennaab am Freitagabend lieferten. Dabei begann das Spiel mit einem Höhepunkt, als SCE-Spieler Karl Teichmann am Pfosten scheiterte. In der Folge plätscherte die Partie vor sich hin. Kurz vor der Halbzeit hatte Marcel Trauner die Chance, den TSV in Führung zu bringen, scheiterte aber an Tobias Lehl.In der zweiten Hälfte versuchte Eschenbach es spielerisch zu lösen, blieb aber immer wieder in der gegnerischen Abwehr hängen. Daher überraschte es nicht, dass das einzige Tor nach einer Ecke fiel. Simon Hollmer köpfte die Hereingabe von Adem Tokuc unhaltbar in die Maschen. Der TSV verpasste es, sich große Chancen herauszuspielen. Einzig Armin Steinhauser hatte eine gute Möglichkeit, doch SCE-Keeper Lehl war zur Stelle. Am Ende blieb es beim hart erkämpften Sieg für Eschenbach.TSV K'demenreuth 4:1 (3:1) SV RiglasreuthTore: 1:0 (11.) Fabian Frieser, 2:0 (21.) Hendrik Troff, 3:0 (35.) Markus Schiener, 3:1 (39.) Julian Bauer, 4:1 (78.) Alexander Hofmann - SR: Andreas Klink - Zuschauer: 40Kirchendemenreuth war von Anfang an spielbestimmend und drängte auf den frühen Führungstreffer. Nach einem Einwurf gelang Frieser nach elf Minuten das 1:0. Danach spielte die Heimelf weiter nach vorne und kam zu weiteren Chancen. Nach 21 Minuten gelang Troff mit einem sehenswerten Freistoßtreffer das 2:0. Eine Unachtsamkeit in der Gästedefensive nutzte Schiener zur scheinbar sicheren 3-Tore-Führung.Riglasreuth gab sich aber nicht geschlagen und so konnten die Gäste noch vor der Pause mit einem Kopfballtreffer von Kapitän Bauer verkürzen. In der zweiten Hälfte drängte Riglasreuth auf den schnellen Anschlusstreffer, doch die Heimabwehr hielt den Angriffen stand. In der 78. stellte Hofmann mit einem schönen Tor die Weichen auf Sieg. In der Schlussphase erspielte sich der TSV gute Chancen, die allesamt vergeben wurden.FC Vorbach 9:0 (3:0) SpVgg W'eschenbachTore: 1:0 (12.) Florian Ruder, 2:0 (17.) Florian Ruder, 3:0 (24.) Florian Ruder, 4:0 (46.) Philip Pleschke, 5:0 (70.) Haroun Kahouli, 6:0 (84.) Lukas Groher, 7:0 (88.) Philipp Pleschke, 8:0 (89.) Florian Ruder, 9:0 (90.) Lukas Groher - SR: Josef Scheck - Zuschauer: 70(stk) Von Beginn an war der FCV die überlegene Mannschaft und ging bereits nach nicht einmal einer halben Stunde verdient mit 3:0 durch einen lupenreinen Hattrick von Florian Ruder in Führung. Bei besserer Chancenverwertung hätte die Halbzeitführung weit höher ausfallen können. Das gleiche Bild zeigte sich in Halbzeit zwei. Mit schöner Regelmäßigkeit erhöhte die Heimmannschaft auf 9:0. Am Schluss war das Ergebnis auch in der Höhe verdient. Die ersatzgeschwächten Gäste hatten zu keiner Zeit eine Chance.TSG Weiherhammer 3:1 (1:1) TSV PressathTore: 0:1 (7.) Fabian Waldmann, 1:1 (24.) Markus Lang, 2:1 (82.) Sven Wunder, 3:1 (90./+4 Foulelfmeter) Markus Neumann - SR: Josef Bulla (TSV Eslarn) - Zuschauer: 70(rgh) Gleich in der Anfangsphase nutzte TSV-Torjäger Fabian Waldmann seine erste Möglichkeit zur Gästeführung. Die TSG fing sich schnell und es entwickelte sich eine intensive Partie. Eine Maßflanke von Tobias Scheibl verwertete Markus Lang per Kopf zum Ausgleich. Alexander Sparrer (37.) überlief die heimische Innenverteidigung und schob knapp flach am Tor vorbei. Die Heindl-Elf ließ nicht locker und wurde belohnt. Einen Freistoß nahm Sven Wunder direkt und ließ TSV-Schlussmann Jonas Prüschenk keine Chance. Die Betzl-Elf erhöhte in der Schlussphase den Druck. Die Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.