Doppelspieltag der Kreisliga Nord: Am Osterwochenende steht das Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter SV Kulmain (46) und dem Tabellenzweiten SpVgg SV Weiden II (41) im Blickpunkt.

Während Kulmain am Montag eine Heimpartie gegen den FC Tremmersdorf (23) hat, muss das Team vom Wasserwerk auswärts beim Vorletzten FC Dießfurt (14) antreten. Um die Chance nach oben zu wahren, muss der Tabellendritte FC Weiden-Ost (37) die beiden Heimspiele gegen den Sechsten DJK Irchenrieth (27) und Schlusslicht DJK Neustadt (13) gewinnen. Dies gilt ebenso für den Tabellenvierten TSV Erbendorf (34), der zum Derby zum Siebten SVSW Kemnath (25) und zum Elften DJK Weiden (16) reist. Der Anstoß erfolgt an beiden Spieltagen um 15 Uhr (Weiden-Ost gegen Irchenrieth am Samstag um 16 Uhr).SV KulmainNach der ersten Saisonniederlage in Kirchenthumbach, trotz einer guten Leistung in Halbzeit zwei, spricht Trainer Oliver Drechsler von einem vorentscheidenden Spiel. "Wir spielen zu Hause und dürfen diese Partie auf keinen Fall verlieren, sonst wird es noch einmal eng", appelliert er an seine Mannschaft und hofft auf zahlreiche Unterstützung. Gegen Tremmersdorf am Montag müssen dann alle drei Zähler in Kulmain bleiben. Nico Pusniak wird für beide Partien nicht zur Verfügung stehen.SpVgg SV Weiden II"Am Samstag steht das Spitzenspiel bei Tabellenführer Kulmain auf dem Programm", berichtet Trainer Rainer Fachtan. "Auch wenn es sehr schwer wird dort zu punkten, werden wir uns nicht verstecken und aus einer kompakten Abwehr offensiv agieren. Gerade in dieser Partie werden Spieler aus dem Bayernligakader der Mannschaft gut tun." Am Montag führt der Weg nach Dießfurt. Hier ist die SpVgg in der Favoritenrolle, weshalb auch ein Sieg als Ziel ausgegeben wird. Lob gibt es für das junge Team: das bisherige Abschneiden war so nicht zu erwarten.FC Weiden-OstNach der unnötigen, aber verdienten Niederlage in Tremmersdorf ist der Zug vorerst abgefahren. Um die Minimalchance auf den Relegationsplatz am Leben zu erhalten, müssen beide Heimspiele gegen clevere und erfahrene Irchenriether und gegen Neustadt, das mit den Rücken zur Wand steht, gewonnen werden. Zwei unterschiedliche Aufgaben, die mit konsequenter Spielweise und Durchschlagskraft gelöst werden müssen. Einige Spieler stoßen aus dem Verletztenstatus wieder zum Kader.TSV Erbendorf"Die Luft ist raus bei uns", meldet Trainer Roland Lang. "Das hat man an dem extrem schwachen Auftritt gegen Neusorg gesehen. Ab jetzt beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. Erste personelle Auswirkungen werden wir bereits durchführen. Die Spiele am Samstag in Kemnath und am Montag in Weiden werden wir seriös angehen, auch wenn am Samstag viele Spieler fehlen."SV Plößberg"Leider konnten wir gegen beide Spitzenteams keinen Punkt erkämpfen", resümiert Trainer Harald Walbert die Partien gegen Kulmain und Weiden. "Wir haben nicht schlecht gespielt, können aber die vielen fehlenden Spieler nicht ersetzen. Unterm Strich fehlt auch die Torgefahr aus der letzten Saison." Am Doppelspieltag warten in Neusorg und zu Hause mit Irchenrieth keine leichten Gegner. Die Aufstellungen entscheiden sich kurzfristig.SVSW Kemnath"Auch wenn wir zwei Punkte verschenkt haben, bin ich mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden", analysiert Spielertrainer Christian Ferstl die Partie in Neustadt. Zuhause gegen Erbendorf müssen die Kreise von Torjäger Hösl beengt werden, aber man darf sich nicht nur auf ihn konzentrieren. Am Montag gegen Ebnath muss gegen die zuletzt erfolgreichen Gäste über Zweikämpfe ins Spiel gefunden werden, so dass die Zähler zu Hause bleiben. Schottenhammel, Riedl und Toquani fehlen.DJK IrchenriethNach dem verdienten Sieg gegen die DJK Weiden reisen Spielertrainer Benny Scheidler und sein Team zum Derby in den Weidener Osten. "Wenn wir die Gastgeber nicht ins Spiel kommen lassen, haben wir gute Chancen nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren", appelliert er. Am Montag in Plößberg wird er die Defensive verstärken und nach vorne Nadelstiche setzen, um zu Erfolg zu kommen. Fatih Demir fehlt.SV Neusorg"Wir waren in Erbendorf defensiv ausgerichtet und haben ersatzgeschwächt nicht unverdient einen Punkt mitgenommen", lobt Trainer Roland Grüner seine Mannschaft. "In den beiden Heimpartien am Samstag gegen Plößberg und am Montag gegen Kirchenthumbach möchten wir punkten, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren."FC TremmersdorfAm Osterwochenende warten auf Trainer Schäffler und sein Team in Neustadt und Kulmain zwei ähnlich schwere Auswärtsbegegnungen, auch wenn die Tabelle vermeintlich etwas anderes sagt. "Wir müssen die Spiele wieder so angehen, wie zuletzt beim verdienten Sieg gegen Weiden-Ost", fordert er seine Mannschaft auf. M. Bauer und Mühlhofer stehen nicht zur Verfügung.SC KirchenthumbachEin dickes Lob zollt Spielertrainer Daniel Klempau seinem Team nach der überragenden Leistung und dem verdienten Sieg gegen Spitzenreiter Kulmain. "Nun hoffen wir natürlich, an diese Leistung in Ebnath und in Neusorg anknöpfen zu können, um uns endlich ein wenig Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Wir sind uns der Wichtigkeit dieser Spiele bewusst und werden natürlich auch hier wieder versuchen zu punkten." Bis auf Alexander Lautner (Rotsperre) sind alle Mann an Bord.DJK Weiden"Trotz einer guten ersten Hälfte reichte es in Irchenrieth nicht für Zählbares", berichtet DJK-Coach Matthias Müller. "In den nächsten Partien wird man sehen, ob der Kader Kreisligaformat hat oder nicht, da es fast ausschließlich gegen direkte Konkurrenten geht." Am Samstag tritt die DJK im Sechs-Punkte-Spiel in Dießfurt an und am Montag gastiert der TSV Erbendorf.DJK EbnathAm Ostersamstag geht es gegen die Gäste aus Kirchenthumbach, die mit dem Sieg gegen Kulmain für großes Aufsehen sorgten, erneut um ganz wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Für die Sebald-Schützlinge gilt es, erneut an die Leistungsgrenze zu gehen, um eventuell einen weiteren Heimdreier einzufahren. Bis auf den verletzten Johannes Zintl sind alle Mann dabei. Am Montag reist man zum Derby nach Kemnath. Nach bislang nur einem Auswärtssieg wird es für die DJK sehr schwer, dort etwas Zählbares mitzunehmen.FC Dießfurt"Die Partie am Samstag gegen die DJK Weiden ist für uns richtungsweisend und vermutlich die letzte Chance auf den Relegationsplatz", appelliert FC-Coach Reinhard Marschke an seine Mannschaft. "Am Montag gegen den Tabellenzweiten aus Weiden sehen wir uns natürlich in der Außenseiterrolle, werden aber die Köpfe nicht von vorne herein in den Sand stecken." Personell ändert sich nichts.DJK NeustadtDie tolle Moral beim 3:3 gegen Kemnath gibt weiter Hoffnung, im Abstiegskampf zu bestehen. "Wir haben auch endlich einmal wieder mehrfach getroffen", freut sich Abteilungsleiter Achim Neupert. Es stehen vier Spiele in neun Tagen bevor, danach wird man sehen ob noch Chancen auf dem Klassenerhalt bestehen. Am Samstag geht es zu Hause gegen Tremmersdorf und am Montag als krasser Außenseiter nach Weiden-Ost. Jonas Stangl und Marco Schaupert fallen aus. Abhängig vom Samstagsspiel ist der Kader komplett.Paarungen am WochenendeKemnath - Erbendorf Sa. 15.00Kulmain - Weiden II Sa. 15.00Neusorg - Plößberg Sa. 15.00Dießfurt - DJK Weiden Sa. 15.00Neustadt - Tremmersdorf Sa. 15.00Ebnath - Kirchenthumbach Sa. 15.00-Ost - Irchenrieth Sa. 16.00DJK Weiden - Erbendorf Mo. 15.00Plößberg - Irchenrieth Mo. 15.00Dießfurt - Weiden II Mo. 15.00Kemnath - Ebnath Mo. 15.00-Ost - Neustadt Mo. 15.00Kulmain - Tremmersdorf Mo. 15.00Neusorg - Kirchenthumbach Mo. 15.001. SV Kulmain 19 45:14 462. SpVgg SV Weiden II 19 53:29 413. FC Weiden-Ost 19 40:23 374. TSV Erbendorf 19 43:25 345. SV Plößberg 19 31:28 296. DJK Irchenrieth 19 25:32 277. SVSW Kemnath 19 48:48 258. SV Neusorg 19 23:30 249. FC Tremmersdorf 19 37:36 2310. SC Kirchenthumbach 18 28:37 2111. DJK Ebnath 19 28:49 1912. DJK Weiden 19 27:41 1613. FC Dießfurt 19 21:42 1414. DJK Neustadt 18 17:32 13