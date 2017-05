In der Kreisliga Nord tut sich drei Spieltage vor Saisonende noch was: Zwei der drei Kellerkinder holen sich überraschend Punkte. Und der Spitzenreiter SV Kulmain kommt im Derby gegen Ebnath nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die DJK Neustadt (13. Platz/17 Punkte) schafft beim SV Neusorg (11./26) ein Remis. Den SV bringt das in Bedrängnis: Konkurrent DJK Weiden (12./25) besiegt den FC Tremmersdorf (8./30) und Neusorg hat nur noch einen Punkt Vorsprung vor den Weidenern, die auf dem Relegationsplatz liegen. An der Tabellenspitze kann der SV Kulmain (1./51) gegen die DJK Ebnath (10./27) nur einen Punkt holen. Der Abstand zum Verfolger SpVgg SV Weiden II (2./48), der souverän gegen den TSV Erbendorf (6./34) siegte, beträgt nur noch drei Punkte.SV Neusorg 1:1 (1:0) DJK Neustadt/WNTore: 1:0 (41.) Hautmann, 1:1 (59.) Dal - SR: Sebastian Seidl - Zuschauer: 120(cow) Abstiegskampf pur sahen die Zuschauer in Neusorg, als Neustadt seine Visitenkarte abgab und dem Gastgeber ein verdientes Remis abtrotzte. Die Anfangsphase bestimmte der selbstbewusste Gast aus der Kreisstadt. Viele Ballkontakte in den eigenen Reihen und gepflegtes Kurzpass-Spiel erzeugten wenig Gefahr für den SVN. Eine schöne Kombination über Holzinger und Schuller fand in Hautmann kurz vor dem Halbzeitpfiff einen dankbaren Abnehmer, der zum 1:0 einschob. Nach dem Seitenwechsel stellte Neusorg das Fußballspielen ein, Neustadt drückte auf den Ausgleich. Diesen erzielte Spielertrainer Dal nach einer feinen Einzelaktion mit einem fulminanten Weitschuss unter die Latte. Im Anschluss hatte Neustadt weiter das Spiel im Griff, war aber in den Aktionen zu wenig zwingend. Als sich alle auf ein verdientes Remis eingestellt hatten, tauchte Hupas in der letzten Minute alleine vor Gästetorhüter Pöhlmann auf, bezwang diesen aber nicht. So blieb es bei der gerechten Punkteteilung, die beiden Teams allerdings nicht recht weiterhilft.SV Plößberg 2:0 (1:0) SC KirchenthumbachTore: 1:0 (20.) Alexander Benner, 2:0 (89.) Enrico Köllner - SR: Christian Hirsch (SV Floß) - Zuschauer: 100Den dritten Sieg in Folge verbuchte der SV Plößberg gegen den SC Kirchenthumbach. In einer Begegnung mit wenig Höhepunkten gewann die Walbert-Truppe verdient mit 2:0. In der ersten Hälfte spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Torchancen waren für beide Teams Mangelware. Der einzige Höhepunkt war der Freistoß von Alexander Benner. Aus 25 Metern hämmerte er den Ball unhaltbar für den Gästekeeper ins lange Eck. Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Gäste am Drücker und drängten auf den Ausgleich. In der Mitte der zweiten Hälfte bekamen die Gastgeber aber die Begegnung besser in den Griff. Bei den Gästen ließen die Kräfte merklich nach und ihre Angriffsbemühungen wirkten nicht mehr so druckvoll. Die Gastgeber kamen nun wieder stärker auf, aber es dauerte bis zur 89. Minute, als Enrico Köllner mit einem strammen Schuss in den Winkel den 2:0-Endstand erzielte.DJK Weiden 3:0 (2:0) FC TremmersdorfTore: 1:0 (27.) Birawsky, 2:0 (32.) Würl, 3:0 (77.) Birawsky - SR: Reinhard Hanft (Marktredwitz) - Zuschauer: 80(asm) Tremmersdorf nahm von Anfang an das Spiel in die Hand, kombinierte schön nach vorne und erspielte sich gute Einschussmöglichkeiten. Die schlossen sie entweder überhastet ab oder DJK-Keeper Hecht war zur Stelle. Nach 20 Minuten kam die DJK besser ins Spiel. In der 27. Minute flankte Ertl auf Birawsky und der nickte zum 1:0 ein. Danach waren die Tremmersdorfer ein wenig geschockt und die DJK spielte einen mustergültigen Angriff nach vorne, den Würl zum 2:0 abschloss. Nach der Pause spielte nur noch Tremmersdorf und die Heimelf konnte sich bei Keeper Hecht bedanken, der mehrfach sein Können unter Beweis stellte und den Anschluss verhinderte. Mit dem ersten Angriff in der zweiten Hälfte erzielte die DJK wiederum durch Birawsky das entscheidende 3:0. Die Heimelf musste diesen Sieg teuer bezahlen, da sich Zahn bereits nach zehn Minuten schwer verletzte.FC Weiden-Ost 2:3 (2:0) SVSW KemnathTore: 1:0 (26.) Alexander Funk, 2:0 (43.) Andreas Heller, 2:1/2:2 (64./65.) Christian Ferstl, 2:3 (79.) Marcel Scherl - SR: Tim Schuller (SV Freudenberg) - Zuschauer: 70(gil) Aufwand und Ertrag stimmen beim FC Weiden-Ost in dieser Saison einfach nicht zusammen. Zum insgesamt vierten Mal gab das Team eine 2:0-Führung aus der Hand. Dabei begann die Heimelf engagiert, hatte durch Heller das erste Brett, als er den Ball aus fünf Metern über das leere Gehäuse setzte. Auf der Gegenseite visierte Holzner bei einem Distanzschuss das Lattendreieck an. Von da an spielte nur noch die Heimelf, ging mit einem sehenswerten Schlenzer von Funk in Führung und erhöhte kurz vor der Pause nach einem Musterangriff über außen durch Heller auf 2:0. Dabei leisteten sich die Ostler den Luxus, weitere Torchancen zu vergeben. Nach dem Wechsel drückte die Heimelf die Gäste weiter in deren Hälfte und hätte das dritte oder sogar vierte Tor nachlegen müssen. Weil sie das nicht taten, wurden sie böse bestraft. SVSW-Spielertrainer Ferstl benötigte gerade mal 60 Sekunden, um das Spielgeschehen auf den Kopf zu stellen. Und es kam noch besser für die Gäste, die mit ihrem dritten Torschuss in Hälfte zwei durch Scherl den endgültigen Knockout für die Ostler besorgten.SpVgg SV Weiden II 4:0 (1:0) TSV ErbendorfTore: 1:0 (20.) Ibrahim Devrilen, 2:0 (64.) Josef Rodler, 3:0 (68.) Patryk Bytomski, 4:0 (83.) Florian Drechsler, 5:0 (89.) Philipp Götz - SR: Markus Bäuml (SV Kohlberg-Röthenbach) - Zuschauer: 80(otr) Eine eindrucksvolle Vorstellung der gastgebenden SpVgg SV Weiden II, die mit druckvollen Aktionen dafür sorgte, dass der durch den Trainerwechsel während der Woche erhoffte Aufschwung bei den Gästen schnell verpuffte. Dass bis zur Pause nur eine magere 1:0-Führung heraussprang, veranlasste Weidens Trainer Rainer Fachtan auch nur zu einer eher verhaltenen Kritik, denn spielerisch war seine Truppe stets Herr der Lage und legte dann nach dem Seitenwechsel auch noch eine deutliche Schippe drauf. Grundlage des Erfolges war die Tatsache, dass die Weidener Innenverteidigung mit Tobias Plößner und Tobias Bernkopf die vom Trainer gestellte Aufgabe mustergültig löste: Das Duo neutralisierte den mit 27 Treffern die Torschützenliste der Kreisliga anführenden Sandro Hösl vollständig. Bei der Weidener 1:0-Führung leistete Josef Rodler die Vorarbeit und erhöhte in der 64. Minute auf 2:0. Beim 3:0 war Torschütze Patryk Bytomski bei seinem Sololauf von der Mittellinie aus nicht zu stoppen. Der eingewechselte Lukas Wiesnet legte gegen die aufsteckende Steinwaldtruppe für Florian Drechsler und Philipp Götz auf. Ein klarer und auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Weidener, die ihrerseits keine Erbendorfer Tormöglichkeiten zuließen. Die SpVgg SV II hat in Bezug auf die Aufstiegsrelegation beste Karten.FC Dießfurt 0:1 (0:1) DJK IrchenriethTor: 0:1 (18.) Ersin Tiryaki - SR: Hendrik Jung (Oberpreuschwitz) - Zuschauer: 60(fs) Nur durch einen fragwürdigen Elfmeter wurde diese Partie, die den letzten Strohhalm für den Klassenerhalt bedeutete, zuungunsten für den FC Dießfurt entschieden. Dabei hätte es kurz zuvor nach Foul an Kaya ebenfalls Strafstoß geben müssen. Da hatte Schiedsrichter Jung nicht gerade seinen besten Tag. Die große Chance zum Ausgleich hatte Schmid in der 30. Minute, als er an Torwart Gilch scheiterte. Gleich nach dem Seitenwechsel (47.) verhinderte FC-Torwart Käs einen weiteren Gegentreffer, indem er den Schuss von Demir aus 10 Metern noch an die Latte lenkte. Kaya (54.) und Mosin (83.) vergaben in der Folgezeit ihre Möglichkeiten. Käs parierte noch einmal in der 84. Minute gegen den eingewechselten Pscherer.SV Kulmain 1:1 (1:1) DJK EbnathTore: 0:1 (32.) Florian Söllner, 1:1 (37.) Lukas Reger - SR: Andreas Stolorz (Weiden) - Zuschauer: 240Kulmain bleibt zwar zu Hause ungeschlagen, lässt jedoch wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen liegen. Stark ersatzgeschwächt entwickelte die Heimelf gegen eine aufopferungsvolle DJK nicht die nötige Überlegenheit und so geht die Punkteteilung in Ordnung. Über weite Strecken entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel und beide Teams suchten ihr Heil in langen Bällen. Die erste Chance hatten die Gäste, als Alex Schinner alleine vor Torwart Reger auftauchte. So war die Ebnather Führung nicht unverdient, als Florian Söllner einen Konter souverän abschloss. Kulmain hielt dagegen und kurz darauf gelang Lukas Reger auf Vorarbeit von Bothner der Ausgleich. Nach dem Wechsel blieb die Partie chancenarm und jede Elf lauerte auf den "Lucky Punch". Gäste-Torwart Philbert fischte kurz vor Spielende einen Schuss von Sokol aus dem Winkel.