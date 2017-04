In der Kreisliga Nord wird es vier Spieltage vor Saisonende an der Tabellenspitze noch einmal spannend: Der Vorsprung von Liga-Primus SV Kulmain ist nach der Niederlage beim Vorletzten DJK Neustadt auf fünf Zähler geschrumpft.

Gegen den zuletzt fünfmal in Serie (vier Siege, ein Remis) unbesiegten Tabellenzehnten DJK Ebnath (26) müssen Oliver Drechsler und sein Team die Punkte zu Hause belassen. Der Zweitplatzierte SpVgg SV Weiden II (45) empfängt den Fünften TSV Erbendorf (34), der sich von Trainer Roland Lang getrennt hat, und der Tabellendritte FC Weiden-Ost (42) tritt gegen den Sechsten SVSW Kemnath (31).SV Kulmain So. 15.00 DJK Ebnath"Offensichtlich liegen uns Gegner aus dem hinteren Tabellendrittel nicht", sagt SV-Vorstand Wolfgang Groß nach der schwachen Vorstellung und der Niederlage in Neustadt. Da sich zwei weitere Spieler schwerer verletzt haben, wird es personell eng. Die Gäste bezeichnet er als die Mannschaft der Stunde, die alles daran setzen wird, die 1:7-Klatsche aus der Hinrunde auszumerzen. Popp, Ditschek, Zeltner, Pusiak und Christian Materne fehlen sicher.Nach zuletzt guten Ergebnissen, reist die DJK zum Titelaspiranten nach Kulmain. Dort gibt es nicht viel zu holen, doch wird die Sebald-Truppe alles daran setzen, dass es nicht eine erneute Pleite wie im Hinspiel gibt. Rubenbauer, Tomusku und Hoffmann fehlen und Johannes Zintl könnte nach seiner Verletzung wieder im Kader stehen.SpVgg SV Weiden II So. 15.00 TSV ErbendorfNach der guten Leistung beim Sieg in Irchenrieth erwarten Trainer Rainer Fachtan und sein Team eine enge Partie gegen den Tabellenfünften. Die Leistung wiederholen, die Abwehr weiter stabilisieren und ein besonderes Augenmerk auf Sturmführer Hösl legen, lautet die Zielvorgabe um die Zähler zu Hause zu belassen. Kießling fehlt weiterhin wegen eines beruflichen Auslandaufenthalts.Nach der sportlichen Talfahrt (nur ein Zähler aus den sechs Partien nach der Winterpause) haben die Gastgeber die Reißleine gezogen und sich von Trainer Roland Lang getrennt. "Wir werden allerdings nicht vergessen, welch großen Anteil Roland am Erfolg der letzten Jahre hat", sagt Abteilungsleiter Bernd Reis. Mit Reinhold Kastner leitet nun ein ehemaliger Aktiver aus Bezirksligazeiten bis auf Weiteres die Geschicke.FC Weiden-Ost So. 15.00 SVSW KemnathLediglich eine gute Halbzeit hat für die Gastgeber nicht gereicht, um gegen starke Ebnather zu gewinnen. Der am Ende glückliche Punktgewinn könnte aber bei der Endabrechnung noch wichtig werden. Gegen Kemnath zählt nur ein Heimsieg wofür erneut weitere Alternativen zur Verfügung stehen.Gäste-Spielertrainer Christian Ferstl berichtet von einem verdienten Sieg gegen Dießfurt, der in der zweiten Halbzeit auch noch hätte höher ausfallen können. Im Weidener Osten kann nun ohne Druck aufgespielt werden. Die beiden guten Offensivabteilungen versprechen einen offenen Schlagabtausch. Personell bleibt es angespannt, da Roqani, Riedl, Kastl und Gradl fehlen.SV Plößberg So. 15.00 SC Kirchenthumbach"Mit Hilfe des verschossenen Elfmeters von Erbendorfs Torjäger Hösl gingen wir in einem ausgeglichen Spiel als Sieger hervor", sagt SV-Coach Harald Walbert. "Mit den Gästen erwarte ich einen Gegner auf Augenhöhe, der nach der Winterpause bei drei Siegen und einem Remis nur einmal verloren hat." Da einige Stammspieler berufsbedingt oder verletzt nicht mitwirken können, muss er Umstellungen vornehmen."Die beiden Siege am vergangenen Wochenende haben uns richtig gut getan", freut sich SCK-Spielertrainer Daniel Klempau. "Trotzdem bleibt zum Durchschnaufen keine Zeit und wir werden weiterhin alles geben müssen um uns von der 'Roten Linie' fern zu halten. Unser Restprogramm hat es in sich, so dass wir auch in Plößberg punkten sollten." Johannes Lautner und Klempau selbst sind immer noch verletzt und der Einsatz von Thomas Freiberger und Andreas Böhm ist unsicher.DJK Weiden So. 15.00 FC Tremmersdorf"Die Niederlage gegen Kirchenthumbach war bitter und auch unnötig", ärgert sich DJK-Coach Matthias Müller. Gegen die Gäste, die er als Mannschaft der Stunde tituliert, wird es nach seiner Aussage sehr schwer zu punkten. Vor allem weil fast die komplette Defensivabteilung ausfällt. So muss er abwarten und vermutlich auf Akteure der zweiten Mannschaft zurückgreifen.FC-Spielertrainer Robert Schäffler und sein Team möchten den positiven Trend der letzten Partien (zwei Siege und ein Remis gegen Spitzenreiter Kulmain) fortsetzen und im Aufsteigerduell Revanche für die 4:5-Hinspielniederlage nehmen. M. Bauer fällt weiterhin aus, D. Scherl ist fraglich und Wiesend steht wieder zur Verfügung.FC Dießfurt So. 15.00 DJK Irchenrieth"Nach einer guten ersten Halbzeit war es insgesamt wieder zu wenig", analysiert FC-Coach Reinhard Marschke die Niederlage in Kemnath. Die Partie gegen Irchenrieth ist definitiv die allerletzte Chance den rettenden Strohhalm zu greifen. Personell wird sich nichts ändern.Gäste-Spielertrainer Benny Scheidler spricht von einer verdienten Niederlage gegen Weiden II. Gegen Dießfurt wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung für ihn, auch wenn er sich der Schwere der Aufgabe bewusst ist. "Wir werden die Gastgeber nicht unterschätzen und können nur mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung punkten", appelliert er an sein Team. Der Kader ist komplett.SV Neusorg So. 15.00 DJK Neustadt"Wir haben unglücklich verloren", resümiert SV-Coach Roland Grüner die Partie in Tremmersdorf. "Ein Punkt wäre verdient gewesen. Jetzt muss in Hinblick auf die Tabellenkonstellation gegen Neustadt unbedingt ein Sieg her." Hautmann ist privat verhindert und Herrmann ist verletzt."Unsere junge Truppe glaubt an sich und hat das nötige Selbstvertrauen wiedererlangt", beschreibt DJK-Teammanager Mike Stangl die Stimmungslage nach dem sensationellen Coup gegen den Spitzenreiter. So geht die Reise nach Neusorg nun selbstbewusst. "Gegen einen Gegner, der selbst noch nicht in Sicherheit ist, wollen wir nun nachlegen und gewinnen. So lange rechnerisch alles möglich ist, werden sich unsere Jungs zerreißen", sagt Stangl.