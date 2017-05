In Memoriam Dieter Bauer: Der 37. Stadtlauf der DJK Weiden am Samstag diente zugleich der Erinnerung an den herausragenden Sportler, der im Dezember 2016 gestorben war. Bei frühlingshafter Witterung machte das Laufen Spaß. 350 Teilnehmer, von den Bambini bis zu über 70-jährigen Senioren, starteten am Realschulsportplatz über Distanzen von 400 Meter bis 10 Kilometer. Die Strecke führte in den Stadtpark hinein, am Flutkanal entlang bis zur Brücke bei Schirmitz und von hier aus wieder zurück. Beim Hauptlauf setzte sich sofort Lokalmatador Maximilian Zeus an die Spitze und gab die Führung nicht mehr bis ins Ziel her. Die Siegerin bei den Frauen kam ebenfalls von der DJK. Kaba Desu Bantu lief die 10 Kilometer am schnellsten. Beide bekamen erstmals den "Dieter-Bauer-Wanderpokal". Bild: fz