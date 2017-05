Bei der 3000-Meter-Telis-Challenge in Regensburg bot sich für Bahnläufer erstmals in diesem Jahr die Chance, den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen. Die angenehmen Temperaturen und Sonnenschein boten gute Rahmenbedingungen für die knapp 50 Läufer und sollten zu einigen Bestzeiten führen.

Aaron Mutterer bewies einmal mehr, warum er zu den Aushängeschildern des Laufteams der DJK Weiden zählt. Von Anfang an hielt sich der zweitjüngste Läufer im Feld taktisch clever in einer vierköpfigen Gruppe auf und nutzte den Windschatten der Älteren. Dabei gelangen konstante Rundenzeiten, die Aaron Mutterer zu einer deutlichen Steigerung seiner persönlichen Bestzeit auf sehr gute 10:18,92 Minuten nutzte. Diese Zeit dürfte zu den schnellsten eines Läufers seines Alters zählen, die in der Oberpfalz jemals gelaufen wurde, auch wenn bisher kein offizieller Oberpfalzrekord für diese Altersklasse existiert.Nach einem längeren Trainingsblock in den letzten Wochen nutzte auch Maximilian Zeus die Veranstaltung, um seine Form zu überprüfen. Von Beginn an reihte er sich in die Führungsgruppe ein. Hier wollten sich die Läufer der LG Telis Finanz Regensburg in der Tempoarbeit abwechseln, um eine Zeit im Bereich von 8:15 Minuten zu ermöglichen. Die 1000-Meter-Marke wurde aber erst nach 2:50 Minuten passiert. Um das Tempo zu erhöhen, setzte sich Zeus für die folgenden 600 Meter an die Spitze. Anschließend übernahm der spätere Sieger Simon Boch (8:18) die Führung und erhöhte erneut die Geschwindigkeit. Dieser Tempoverschärfung konnte der Pirker Athlet im Trikot der DJK Weiden nicht folgen und musste die Gruppe etwas ziehen lassen. Nach dieser kurzen Schwächephase konnte er in der letzten Runde noch einmal zulegen und beendete das Rennen nach 8:28 Minuten auf Platz vier. Damit reichte es nicht ganz für eine neue Bestzeit, die seit Februar bei 8:24 Minuten liegt.