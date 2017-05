Türkheim. Mit Aaron Mutterer, Milan Uzman und Benjamin Schindler nahmen drei Nachwuchsläufer der DJK Weiden an den bayerischen Langstaffelmeisterschaften im schwäbischen Türkheim teil. Bei idealem Laufwetter durften sich die drei Läufer des Jahrgangs 2004 erstmals mit den besten bayerischen Schülern bis einschließlich Jahrgang 2002 messen.

Dass in diesem Alter drei Jahre Altersunterschied eine Menge ausmachen, war von Anfang an klar. So lag der Fokus diesmal nicht auf einer Top-Platzierung, sondern auf der Zeit. Angereist mit 10:16,46 Minuten verbesserte das Trio seine bisherige Leistung, gelaufen vor gut einem Jahr bei den Oberpfalzmeisterschaften in Wiesau, um bemerkenswerte 25 Sekunden.Pünktlich um 16 Uhr fiel der Startschuss für die sieben Staffeln der männlichen U16. Als Startläufer für die ersten 1000 Meter wurde Aaron Mutterer auf die Bahn geschickt. Nach einem guten Wechsel ging der Staffelstab an Milan Uzman über. An Position fünf liegend machte er kurzzeitig zwei Plätze gut, musste dann aber auf den letzten 200 Metern einen seiner Widersacher wieder vorbeiziehen lassen. Schlussläufer Benjamin Schindler nahm als Vierter den Stab auf.Letztlich reichte es für die jüngste Staffel im Starterfeld, nach einem harten Dreikampf auf der letzten Runde, zum siebten Platz. Erhobenen Hauptes und mit vielen positiven Erfahrungen fuhr das Trio mit der tollen Zeit von 9:51,53 Minuten nach Hause. Bayerischer Meister wurde LAC Quelle Fürth in 9:07,04 Minuten vor der SG Ammer-Isar-Loisach (9:24,33) und MTV Ingolstadt (9:36,15). In diesen drei Staffeln starteten sechs Läufer des Jahrgangs 2002 und drei des Jahrgang 2003.