Nach seiner neuen 5000-m- Bestzeit in Karlsruhe und dem Sieg beim Nofi-Lauf galt es nun für Maximilian Zeus, seine Form beim Berglauf zu überprüfen. Er reiste dafür ins italienische Arco, das nahe dem Gardasee gelegen optimale Bedingungen für Berglauf und Outdoor Sport im Allgemeinen bietet. Dort fand im Rahmen des Traditionsrennens Bolognano-Velo das erste Weltcuprennen der Saison statt. Gleichzeitig waren die italienischen Meisterschaften integriert, weshalb sich ein starkes Feld am Fuße des Monte Velo an der Startlinie versammelte.

Für die Läufer galt es gut 11 km und knapp 1300 Höhenmeter zu bewältigen, wobei vor allem die erste Hälfte mit knapp 1000 Höhenmetern den Läufern einiges abverlangte. Zu den Favoriten zählten vor allem Seriensieger Petro Mamu aus Eritrea und der italienische Europameister Bernard Dematteis.Zu Beginn reihte sich der junge Pirker Zeus knapp hinter der Spitzengruppe ein und versuchte, sich nicht zu einem hohen Anfangstempo verleiten zu lassen. Dies gelang ihm gut und er konnte sich schnell an die Fersen von Mitfavorit Dematteis heften. Zusammen mit dem Italiener absolvierte er die steilen Anfangskilometer mit teilweise bis zu 25 Prozent Durchschnittssteigung. Da der italienische Spitzenbergläufer offensichtlich einen schlechten Tag erwischte hatte, löste sich Zeus von diesem und setzte sich kontinuierlich nach vorne ab. Zusammen mit dem gleichaltrigen Nadir Cavagna überholte er einige Läufer und arbeitete sich auf den zehnten Platz nach vorne. Doch besonders in den unerwarteten Bergab-Stücken tat sich Zeus schwer, Cavagna zu folgen, der dort viel riskierte. Im oberen, vergleichsweise flachen Streckenteil entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe zwischen den beiden.Das letzte Bergab-Stück vor dem Ziel nutzte der Italiener, um sich auf Platz zehn nach vorne zu schieben. Zeus gelang es auf den letzten 200 Metern nicht mehr, den Top-10-Platz zurückzuerobern. Er erreichte nach starken 1:01:18 Minuten auf Platz elf das Ziel, wobei der Rückstand von 15 Sekunden auf Platz acht äußerst gering war. Auch der Abstand zu Sieger Petro Mamu (58:11) war deutlich geringer als bei vergleichbaren Rennen im Vorjahr."Nach den schnellen Rennen im Flachen wusste ich, dass meine Form momentan gut ist. Aber mit diesem Ergebnis hätte ich absolut nicht gerechnet", war Zeus glücklich über seine Leistung. Damit dürfte er auch einen großen Schritt in Richtung Nominierung für die Berglauf-EM Anfang Juli gemacht haben. Nun gilt es für den Pirker Studenten, sich auf die deutschen Meisterschaften in zwei Wochen vorzubereiten.