Beim Lauftreff der DJK spurtet Norbert Zintl weiter vorneweg - zumindest organisatorisch: Bei der Abteilungsversammlung im Schützenhaus wählten ihn die zahlreich erschienen Mitglieder einstimmig erneut zu ihrem Leiter. Ebenso einstimmig bestätigten sie Siggi Baunoch als Kassier und auch Schriftführer. Als Sportwart fungiert Karola Hammer. Am 17. April beginnt erneut die Aktion "Lauf 10" des Bayrischen Rundfunks. Die DJK wird sich wieder daran beteiligen. Die Sportler des Lauftreffs starten jeden Montag und Donnerstag um 18.30 Uhr am DJK-Gelände am Ludwig-Wolker-Weg. Sechs unterschiedlich schnelle Laufgruppen und zwei Walking-Gruppen machen sich auf den Weg, um miteinander fit zu bleiben oder zu werden. Neulinge sind immer willkommen, für jeden gibt es die passende Gruppe.