Quentin Uzmann startete optimal ins Jahr 2017. Der Läufer der DJK Weiden siegte bei der bayerischen Meisterschaften in München über 3000 Meter in der Klasse M15.

Die ersten Runden auf der 200-Meter-Bahn wurden verhältnismäßig verhalten angegangen. Der 14-Jährige Weidener ließ andere gewähren. Ab Runde drei stieß Uzman in dem sehr gut besetzten Feld auf Platz drei vor. Dass die Athleten immer noch keine Eile verspürten, kam dem Allroundlauftalent entgegen. Auf der drittletzten von insgesamt 15 Runden übernahm der DJK-Läufer mutig die Führung, um das Tempo stark zu erhöhen. Letztendlich konnte er durch den weit erlangten Abstand auf den letzten Metern sogar etwas Tempo rauszunehmen und die Uhr zeigte schließlich sehr gute 9:58,60 Minuten an. Das war nicht nur persönliche Bestzeit, sondern auch der erneute bayerischen Meistertitel. Die Silbermedaille ging an Moritz Novak vom TSV Schwabmünchen in 10:01,19 Minuten, Bronze erkämpfte sich Paul Fischer von LAC Quelle Fürth.Zum Einstieg in die Winterhallensaison - und erstmals der U20 angehörend - startete Julia Schraml über 400 Meter. In einem sehr stark besetzen Starterfeld, sollte dies in Vorbereitung auf die bayerischen 800-Meter-Meisterschaften ein Test sein. Im A-Lauf traten die amtierende Bayerische Meisterin über 400 m, Alica Schmidt aus Ingolstadt, die amtierende Deutsche Vizemeisterin über 400 m in der Halle und gleichzeitig Deutsche Meisterin über 400 Meter Hürden, Corinna Schwab aus Amberg an, die ihren Favoriten-Rollen auch gerecht wurden und sich die ersten beiden Treppchenplätze sicherten. Nach einem guten Start im B-Lauf heftete sich die 17-jährige Schraml an die Fersen von Johanna Stegmaier, der Viertplatzierten der deutschen Meisterschaft über 400m Hürden. Nach 200 Metern verlor Schraml kurz den Anschluss, den sie bis zur letzten Kurve aber wieder aufholte.Nach einem spannenden Schlusssprint musste das Zielfoto entscheiden. Die Weidenerin wurde in 59,27 Sekunden Vierte. Ihr fehlten zwei Hundertstelsekunden auf den Bronzeplatz. Jetzt hofft sie, diese gute Form bei der "Bayerischen" über ihre Paradedisziplin 800 m unter Beweis stellen zu können.