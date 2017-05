Maximilian Zeus wartete am vergangenen Freitagabend mit einer tollen Steigerung auf. Der 21-Jährige absolvierte die 5000-m-Strecke in 14:27,91 Minuten. Damit verbesserte er seine Bestleistung aus dem Vorjahr um 26 Sekunden.

Da die Zahl an hochkarätig besetzten Läufer-Meetings in Deutschland immer weiter abnimmt, versucht die LG Region Karlsruhe diesem Trend mit der "Langen Laufnacht" entgegenzuwirken. Bei der zweiten Auflage der Veranstaltung wurden neben einigen Jugend-EM-Normen sogar zwei WM-Normen für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Sommer unterboten. Besonders der deutsche U23-Rekord über 5000 m von Konstanze Klosterhalfen (14:51,33) stellte ein Highlight dar.Auch Maximilian Zeus entschied sich für einen Start im stark besetzten 5000-m-Lauf. Zum Startzeitpunkt um 22.20 Uhr herrschten bei 12 Grad Außentemperatur und Windstille nahezu optimale äußere Bedingungen. Im 40-köpfigen Starterfeld galt es, sich anfangs gut einzuordnen und nicht zu Fall zu kommen. Dabei fand der junge Pirker schnell eine Gruppe, in der das Tempo von Beginn an hochgehalten wurde. Die beiden ersten Kilometer absolvierten die Läufer dabei in jeweils 2:52 Minuten und waren auf dem Weg zu einer Zeit von unter 14:20 Minuten. Zeus hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Probleme und bis zur 3000-m-Marke, welche die Gruppe nach 8:35 Minuten passierte, wurde das Tempo sogar noch einmal leicht erhöht. Durch eine kurze Schwächephase verlor Zeus 1500 m vor dem Ziel den Anschluss an die Gruppe. Um sein Ziel von einer Zeit unter 14:30 zu erreichen, musste er das Tempo auf dem Schlusskilometer noch einmal erhöhen. Dies gelang ihm mit einem Kilometer-Split von 2:53 und er durfte sich über eine neue persönliche Bestzeit freuen. Leider verfehlte er die Norm für die deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Männer (14:24) knapp.Dennoch war Zeus zufrieden: "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Zeit. Das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch wenn natürlich noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist." Bereits heute startet er beim Nofi-Lauf und möchte dort nach seinem Vorjahressieg wieder vorne mitmischen.