Ring frei zur Runde drei! Nach dem Herzschlagfinale vom Sonntag bleibt kaum Zeit zur Erholung. 1:1 steht es zwischen den Selber Wölfen und den Blue Devils Weiden. Wer geht heute in der Serie in Führung? Und noch viel wichtiger: Wer hat im vierten Duell am Freitag in Weiden den ersten Matchball?

Oberpfalz-Medien ist wieder live vor Ort in Selb. Hoffentlich erweist sich die Netzsch-Arena diesmal nicht wieder als "Kein Netzsch"-Arena...Hier gibt es den Liveticker für alle, die nicht mit nach Selb kommen können.