Herzlich willkommen aus der Mehrzweckhalle in Weiden. Nach einem Gastspiel in der Amberger triMAX-Halle vor einem Jahr ist die Traditionsveranstaltung zurück an ihrem urprünglichen Austragungsort.



Infos zum Turnier Auf dem Parkett bietet sich den Zuschauern Hallenfußball in seiner herkömmlichen Form - der Futsal hat hier heute Hausverbot: Rundum-Bande, Zweikämpfe, Emotionen und jede Menge Tore! Beste Unterhaltung zwischen den Weihnachtsfeiertagen, Silvester und dem Jahreswechsel.



In der Vorrunde dauert eine Partie 1x14 Minuten. Die Entscheidungsspiele ab den Halbfinals gehen über 1x16 Minuten. Onetz.de berichtet hier im Liveticker vom Hallenspektakel.

Nach der Umbennenung unseres Verlagshauses, wurde auch aus dem ehemaligen Medienhaus-Cup nun der Oberpfalz-Medien-Cup. Unverändert bleibt dagegen das namhafte Teilnehmerfeld. Zwei Bayern-, vier Landes- und zwei Bezirksligisten aus dem Verbreitungsgebiet kämpfen um Preisgeld in Höhe von insgesamt 3000 Euro.Kalt, kälter, Etzenricht! Der Landesligist bleibt cool, routiniert und schlägt Schirmitz relativ souverän. Der Neuling aus der Bezirksliga spielt engagiert, wirkt in einigen Situationen aber noch zu "grün". Selbst in Überzahl gelingt der Dütsch-Truppe kein Treffer.Jedes Team hat jetzt einmal gespielt und die Halle ist proppevoll. Auf den Rängen ist gute Stimmung, denn jetzt kommt wieder Pfreimd. Gegen den Gastgeber...Geht das hier torreich zu! Und der OMC hat seine erste Überraschung. Der Landesligist aus dem Landkreis Schwandorf weist den Amberger Bayernligisten in die Schranken. Und was der SC für herrliche Treffer erzielt. Kasem Basel schlenzt die Kugel etwa aus spitzem Winkel in den Giebel. Kann man mal so machen...Zum ersten Mal brodelt es in der Halle. Die Pfreimder als Underdog schnuppern an der Überraschung gegen den Landesligisten Sorghof. Angetrieben vom lautstarken Anhang sowie Spielertrainer und Doppeltorschütze Christian Zechmann verdient sich der Bezirksligist aber einen Zähler.Klare Sache zum Auftakt für den Gastgeber und Titelverteidiger SpVgg SV Weiden. Der Bayernligist setzt sich klar und deutlich gegen den Landesligisten aus Mitterteich durch. Joe Rodler netzt bereits nach 30 Sekunden zur Führung ein und stellt die Weichen auf Sieg.