Milan Mazanec wird der neue Trainer bei den Blue Devils Weiden. Der 50-jährige Tscheche folgt beim Eishockey-Oberligisten auf Markus Berwanger. Für den Posten hatte sich der neue Mann an der Bande auf ungewöhnlichem Weg beworben: per E-Mail.

Das ist Milan Mazanec Milan Mazanec ist 50 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier Söhne, die beide Eishockey-Profis sind. Der ältere Sohn Martin ist für Budweis als Verteidiger in der zweiten tschechischen Liga aktiv. Der jüngere Sohn Marek ist Goalie in den USA. Für die Milwaukee Admirals absolvierte der 25-Jährige vergangene Saison 50 Spiele in der AHL und für die Nashville Predators vier Spiele in der NHL.



Mazanec selbst, der in Tschechien Sport und Gesundheit studiert hat, stammt aus Pisek und ist in der Nähe der südböhmischen Stadt Tábor zu Hause, wird jetzt aber nach Weiden ziehen. Zwischen 1997 und 2000 absolvierte er 122 Partien in der 2. Liga und in der Oberliga für den damaligen ERC Selb sowie 29 Oberliga-Spiele für den ESV Bayreuth.



In Tschechien ging er in mehr als 100 Extraliga- und fast 200 Zweitliga-Spielen auf Torejagd, u.a. für Budweis, Jihlava und Pisek. Der Inhaber der tschechischen A-Trainer-Lizenz ist in Deutschland als Trainer noch ein völlig unbeschriebenes Blatt. Neben seinen oben erwähnten Anstellungen als Cheftrainer, machte sich Mazanec vor allem als Jugend-Auswahlcoach einen Namen. (fle)

Da durchforsten Team-Manager Christian Meiler und EV-Vorsitzender Thomas Siller auf der Suche nach einem Nachfolger für Markus Berwanger akribisch die Trainer-Landschaft in Deutschland und Österreich, dabei wartete die Lösung längst im E-Mail-Postfach des Vereins darauf, gelesen zu werden."Ich war bei meinem vorherigen Engagement unzufrieden und suchte nach einem neuem Job in Deutschland oder Österreich. Auf der Webseite las ich, dass die Devils einen neuen Trainer suchen. Per E-Mail habe ich mich als neuer Coach in Weiden beworben", sagt Milan Mazanec, dessen Initiativbewerbung offensichtlich Eindruck hinterlassen hat. "Milans Schreiben hat uns überzeugt. Bei einigen Treffen stellten wir fest, dass unsere Philosophien gut zueinander passen. Nach ein, zwei Nächten, die wir darüber nachdenken mussten, haben wir uns letztlich für Milan Mazanec als neuen Coach in Weiden entschieden", gewährt Meiler, der seit dem Ende der Saison mit vielen potenziellen Kandidaten in Kontakt stand, einen Einblick in den Prozess der Trainerfindung.In den letzten beiden Jahren war der 50-jährige Tscheche in der zweiten (HC Salith Sumperk) und dritten tschechischen Liga (KLH Jindrichuv Hradec) als Cheftrainer tätig. Doch besonders im Alpenraum genießt der neue Mann an der Weidener Bande, der fließend deutsch und englisch spricht, einen hervorragenden Ruf als akribischer Arbeiter. "Fünf Jahre leistete Milan bei den EK Zeller Eisbären in der INL (Inter National League, heute Alps Hockey League, Anm. d. Red.) tolle Arbeit. Dieser Klub ist ähnlich strukturiert wie wir hier in Weiden - mit einem Mix aus Voll- und Halbprofis." In dieser zweithöchsten Liga im Alpengebiet stehen sich Teams aus Österreich, Italien und Slowenien gegenüber.Über seine neue Mannschaft weiß Mazanec noch nichts, für ihn ist das aber nicht weiter ein Problem. "Ich kenne die Mannschaft der Blue Devils nicht, habe bis jetzt nur die Namen der Spieler gelesen. Wir müssen uns jetzt kennenlernen, das ist ein Prozess und wird sich entsprechend entwickeln", sagt Mazanec.Klare Vorstellungen hat der neue Trainer dagegen schon, wie die Devils künftig auf dem Eis agieren sollen. "Ich war selber Stürmer und bevorzuge daher das Angriffsspiel. Ich weiß, dass wir auch in der Abwehr gefordert sind und das trainieren müssen, aber grundsätzlich mag ich ein Sturm-Eishockey."Hochzufrieden ist auch EV-Vorsitzender Thomas Siller mit dem Überraschungscoup. "Wir haben einen absoluten Fachmann verpflichtet. Ob Mannschaft und Trainer allerdings zusammenpassen, das weiß man vorher nie - das hätte man auch bei keinem anderen Trainer gewusst." Siller hatte schon im Vorfeld auf einen Trainer spekuliert, den "hier niemand kennt". Die Verantwortlichen hoffen, dass Mazanec dem Spiel der Devils künftig neue taktische Elemente beimischt und sie auch auf ein anderes Fitness-Level hebt.Unverändert ist dagegen der Stand auf der zweiten großen Devils-Baustelle - dem Loch im Sponsorenpool. "Leider kann ich noch keine Neuigkeiten vermelden, aber wir stehen in sehr guten Gesprächen mit einer sehr großen, renommierten Firma." In maximal 14 Tagen soll laut Siller der Durchbruch gelingen.