In der Kreisklasse West geht es bereits am Freitag mit den nächsten Nachholspielen weiter. Die abstiegsgefährdeten Teams SV Kulmain II (14. Platz/16 Punkte) und ASV Auerbach II (13./17) müssen jeweils im Heimspiel möglichst drei Punkte holen, um wenigstens noch etwas näher an den Relegationsplatz zu kommen.

SV Kulmain II Fr. 18.30 SV Riglasreuth(sf) Das Hauptaugenmerk des SV Kulmain II liegt an diesem Wochenende auf dem Nachholspiel gegen Riglasreuth. Trainer Markus Schönl hofft, dass seine Rumpfelf an die Leistung in der Partie gegen Auerbach anknüpfen kann und darauf, dass endlich einmal ein Dreier gelingt. Neben der Torwart-Frage ist beim Gastgeber noch nicht sicher, wer von den Studenten und auswärts Beschäftigten am Freitag auflaufen kann. Das Team ist aber gewillt, seine letzte Chance zu nutzen. Für den SVR stehen am Wochenende die entscheidenden Spiele im Abstiegskampf an. In beiden Auswärtspartien hat die Wegmann-Elf alles in der eigenen Hand und das will sie auch ausnutzen. Am Freitag könnte man mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Die Personallage ist weiterhin angespannt.ASV Auerbach II Fr. 18.30 TSV Reuth(sf) Mit dem Nachholspiel am Freitag hat die Auerbacher Reserve einen Doppelspieltag vor der Brust. Am Freitag geht es zu Hause gegen den Tabellendritten TSV Reuth, der sich berechtigt Hoffnungen auf den Relegationsplatz macht. Dafür müssen die Gäste punkten und werden gegen einen Abstiegskandidaten einen Sieg eingeplant haben. Besonders erfolgreich zeigte sich der Reuther Spielertrainer Michael Bachmeier (19 Saisontore), den es besonders zu beachten gilt. Hier muss die Truppe von Dietmar Ziegler dagegen halten, um für eine Überraschung sorgen zu können. Der TSV Reuth trauert noch den vergebenen Chancen beim Spiel in Kirchendemenreuth nach. Hier hätte der TSV die Partie entscheiden müssen. Nun muss das Team mit dem Remis leben, schaut aber nach vorne, denn eine Mini-Chance auf Platz zwei besteht noch. Auch wenn sich zu den bereits zuletzt Fehlenden nun auch noch Udo Schupfner und Philipp Käß gesellen, so strebt man in Auerbach einen Sieg an.