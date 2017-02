Die 30 jüngsten Schwimmer des SV Weiden waren beim Auerbacher Kinderschwimmfest am Start, das zum 23. Mal ausgetragen wurde. Besonders hervorzuheben sind die Mädchen der Jahrgänge 2008-2006. Als eine der Jüngsten erreichte Sophia Storm über 50 Meter Freistil in einer Zeit von 43,84 Sekunden den ersten Platz. Gleiches gelang ihr über 50 Meter Brust in 54,72 Sekunden. Über 25 Meter tat es ihr die gleichaltrige Emma Wutz gleich und belegte in einer Zeit von 24,65 Sekunden den zweiten Rang. In Bestform zeigte sich ihre zwei Jahre ältere Schwester Marlene Wutz, die sich gleich drei Podestplätze sicherte. Sowohl über 50 Meter Freistil (34,38 Sekunden) als auch über 50 Meter Schmetterling (41,62 Sekunden) wurde sie im Jahrgang 2006 mit der Goldmedaille belohnt. Ebenfalls auf sich aufmerksam machte Adriana Korda. Im Jahrgang 2007 landete sie dreimal auf dem Siegerpodest, wobei sie sich über 50 Meter Freistil (36,94 Sekunden) den Sieg erschwamm.

Mit Podestplätzen überzeugten auch Charlotte Güll und Felix Betz. Güll (Jg. 2009) erreichte über 25 Meter Brust in 27,35 Sekunden den zweiten Platz. Betz (Jg. 2003) sicherte sich mit 45,00 Sekunden über 50 Meter Rücken die Bronzemedaille. Pech hatte die Staffel mit Julian Schaller, Niclas Pickert, Adriana Korda und Marlene Wutz, die das Podium nur haarscharf verfehlte. Das gute Mannschaftsergebnis rundeten weitere Top-Ten Platzierungen ab.