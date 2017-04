Neunkirchen. Die Landesliga-Damen der TG Neunkirchen eröffnen am Montag um 10 Uhr mit dem Heimspiel gegen den TC Maxhütte die Medenrunde. Neben den Damen I kämpfen ab 6. Mai die Damen 30 in der Landesliga um Punkte, in der Bezirksliga die Damen II, die Herren I, die Herren 40 und die Herren 60.

Am Samstag findet von 9.30 bis 13.30 Uhr der Talentino-Kleinfeld-Cup statt, ehe von 12 bis 14 Uhr das Jugendturnier folgt. Von 14 bis 16 Uhr sind Test-Turniere für die Damen I und II sowie Herren I und II. Von 16 bis 18 Uhr ist das Mixed-Turnier für Erwachsene. "Wir können alle Spiele gewinnen, jedoch sind wir mit einem Klassenerhalt höchstzufrieden", sagt Damen-Chefin Theresa Herrmann. "Die letzte Saison hat sehr an den Nerven gezerrt. Das Hoffen auf den Klassenerhalt - letztendlich ist alles gut ausgegangen", sagt Vorsitzender Uwe Dressel. Die nordbayerischen Landesligen wurden neu aufgeteilt, das bedeutet mehr Derbys und kürzere Fahrten.Die TGN hat eine spielstarke Spitzenspielerin an Position eins. Tereza Polanska (Leistungsklasse eins) ist in der tschechischen Rangliste auf Rang 54. Gegen Maxhütte wollen die Damen I mit einem Sieg starten.TG Neunkirchen: Polanska, Tomanova, Kotrbova, Marx, Runkel, Herrmann, Schnupfhagn, K. Grau, Laura Genser, A. Grau und Luisa Genser.