Die Defensive der Blue Devils für die neue Saison ist um ein Mosaikstück reicher: Mit dem 21-jährigen Petr Heider haben die Oberpfälzer ein Abwehrtalent unter Vertrag genommen.

Der Youngster hat seine Qualität letzte Saison beim Ligakonkurrenten EV Lindau eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim Aufsteiger war Heider der punktbeste Verteidiger. 33 Scorerpunkte (zehn Tore, 23 Vorlagen) in 46 Partien verbuchte der Abwehrspieler in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit. "Petr hat mit seinen 21 Jahren eine starke Saison gespielt", schwärmt Weidens Teammanager Christian Meiler. "Er verfügt über eine Menge Übersicht und ist es gewohnt, Verantwortung zu übernehmen." Bei den Devils soll Heider, der aus Opava stammt, aber neben der tschechischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, eine wichtige Rolle in der Abwehr spielen und sich weiter positiv entwickeln.