Niederlage in Eckental

Mit einer 15:23-Niederlage kehrten die Handballerinnen des HC Weiden vom Auswärtsspiel in Eckental zurück. Mehr als eine kurzzeitige Führung von 4:3 erreichten die Weidenerinnen nicht. Schon zur Pause lagen die Gäste mit 7:11 zurück.

Trainer Jannis Prelle sprach seinen Mädels in der Pause Mut zu, noch nicht aufzugeben. Der Rückstand sei noch aufzuholen. Mit der Ansprache gingen die Weidenerinnen wieder aufs Feld. Tor um Tor kämpfen sie sich heran. Doch danach schlichen sich wieder die alten Fehler ein. Zu schnelle Abschlüsse, Ungenauigkeiten in der Ballführung und individuelle technische Fehler führten dazu, dass die Gastgeber ihre Führung ausbauen konnten. "Unsere Aufgabe ist es, das Selbstvertrauen unserer Mädels wieder zu stärken", sagte Prelle nach der Partie. "Das Spiel in Eckental muss abgehakt werden."