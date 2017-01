Ein Vierteljahrhundert alt und noch kein bisschen müde: Der Oberpfälzer Volkslauf-Cup feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Und das ganz ohne angestaubte Patina.

Abschluss in Mitterteich

Wir sprechen den ergebnisorientierten Läufer ebenso an wie den Normaljogger, der sich im Kreise seiner Kameraden mit anderen messen will. Anton Bauernfeind, Vorsitzender der Oberpfälzer Laufsportfreunde

Offen für Ideen

"Fit bleiben - mitlaufen - mitgewinnen." Das Motto beim OVL-Cup ist Jahr für Jahr dasselbe. Der Attraktivität der Laufserie tut das regelmäßig wiederkehrende Motto jedoch keinen Abbruch. "Wir haben im Schnitt immer gut 250 Teilnehmer am Start", berichtet Anton Bauernfeind, der Vorsitzende der Oberpfälzer Laufsportfreunde, nicht ohne Stolz.Auch 2017 dürften die insgesamt neun Laufveranstaltungen ihre Anziehungskraft nicht verfehlen. Los geht's am Samstag, 8. April, mit dem Frühjahrssprint der DJK Gleiritsch. Weitere Stationen sind der Pleysteiner Stadtlauf (29. April), der Straßenlauf der DJK Weiden (6. Mai), der Friedenfelser Crosslauf (12. Mai), der Wernberger Straßenlauf (2. Juni) und der Plößberger Weiherlauf (17. Juni), ehe der Cup mit dem Schönseer Johannislauf (24. Juni) und Flossenbürger Burglauf (7. Juli) auf die Zielgerade einbiegt. Der Mitterteicher Volkslauf bildet am Samstag, 22. Juli, den Abschluss. "Alle Veranstalter führen ihren Lauf selbstverantwortlich durch. Sie sind aber ohne Ausnahme Mitglied im OVL-Cup-Dachverein", erklärt Bauernfeind.Beim Finale im Stiftland wird es wieder eine große Tombola und viele Ehrenpreise geben. Wer mindestens fünf der neun Läufe absolviert, kommt in die Endwertung. Und diese "Finisher" dürfen sich 2017 auf ein Jubiläumsgeschenk, ein hochwertiges Funktions-Shirt, freuen. Allerdings ist die Preisvergabe nicht der wichtigste Grund dafür, warum so viele Laufsportbegeisterte dem OVL-Cup Jahr für Jahr die Treue halten. "Die Mischung macht's", verrät Bauernfeind das Erfolgsgeheimnis. "Wir sprechen den ergebnisorientierten Läufer ebenso an wie den Normaljogger, der sich im Kreise seiner Kameraden mit anderen messen will."Bewegung im Laufschuh ist gesund - das haben vor allem zwei Altersgruppen erkannt. Beim OVL-Cup dominieren zum einen die Kinder und Jugendlichen, zum anderen die Ü50-Klassen. "Die Jüngeren und Älteren stellen die Mehrheit", berichtet Bauernfeind. Dass sich bei den 30- oder 40-Jährigen ein "gewisses Loch" auftut, will der Mitterteicher nicht überbewerten: "Das ist der allgemeine Trend im Wettbewerbssport."Auffallend ist die regionale Verteilung der Läufe. Der klare Schwerpunkt liegt auf der nördlichen Oberpfalz. "Wir hatten in der Vergangenheit bereits Veranstaltungen im Süden, zum Beispiel beim LLC Marathon Regensburg oder SC Großberg", berichtet Bauernfeind. "Aber die sind wieder abgesprungen." Die Nord-Lastigkeit des Cups ist jedoch nicht zementiert. Der OVL-Cup-Vorsitzende könnte sich durchaus eine Erweiterung auf die gesamte Oberpfalz vorstellen: "Wir sind da offen und immer auf der Suche nach neuen Ausrichtern und Ideen."