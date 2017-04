Oberpfalz-Derby in der Bayernliga Nord: Die SpVgg SV Weiden empfängt am Dienstagabend um 19 Uhr den FC Amberg zum Nachbarduell. Während es für die Schwarz-Gelben um (fast) nichts mehr geht, benötigt der Gastgeber die Zähler dringend im Kampf um den Klassenerhalt.

Weiden/Amberg. (fle) Derbytime in der Bayernliga Nord: Am Dienstag, 25. April, um 19 Uhr treffen im Weidener Sparda-Bank-Stadion die gastgebende SpVgg SV Weiden und der FC Amberg aufeinander. Für alle Fans, die nicht live im Stadion mitfiebern können, bieten die Oberpfalz-Medien einen besonderen Service.



Ich bin froh, bei diesem Derby einmal dabei sein zu dürfen, ich kenne es bisher nur aus der Ferne. Wir wollen alles reinwerfen, was nach den kräftezehrenden letzten Tagen noch im Tank ist. Franz Koller, Trainer der SpVgg SV Weiden

Es geht weiter Schlag auf Schlag bei der SpVgg SV Weiden. Am heutigen Dienstagabend steht für die Schützlinge von Trainer Franz Koller das vierte Spiel binnen zehn Tagen auf dem Programm. Um 19 Uhr wird im Sparda-Bank-Stadion das traditionsreiche Oberpfalzderby gegen den FC Amberg angepfiffen. "Ich bin froh, bei diesem Derby einmal dabei sein zu dürfen, ich kenne es bisher nur aus der Ferne. Wir wollen alles reinwerfen, was nach den kräftezehrenden letzten Tagen noch im Tank ist", freut sich Koller auf sein erstes Derby als SpVgg-SV-Trainer.Im Nachholspiel vom 22. Spieltag der Bayernliga Nord versucht Koller trotz der prekären Ausgangslage den Druck von seiner Mannschaft zu nehmen: "Es ist ein Bonusspiel für uns, mit dem wir uns in der Tabelle weiter verbessern können. Mit einem Punkt können wir leben, aber ein Heimsieg wäre eine überragende Sache, mit dem wir einen immensen Schritt nach vorne machen können. Dann ist der Punkt gegen Feucht noch mehr wert."Am vergangen Freitag holte die Wasserwerkelf ein torloses Remis beim direkten Konkurrenten und blieb damit zum dritten Mal in Folge unbesiegt. Zusammen mit der SpVgg Ansbach (31Punkte) streiten sich Feucht und Weiden(je 32 Punkte), sowie die DJK Don Bosco Bamberg (35 Punkte) um die letzten beiden Plätze, die zum direkten Klassenerhalt reichen. "Ich habe immer gesagt, dass es ein Kampf auf Biegen und Brechen bis zum letzten Spieltag wird. Dabei wird es auch bleiben, egal wie das Spiel heute ausgeht", stellt sich Koller auf einen heißen Saisonendspurt ein. Wesentlich entspannter kann der FC Amberg das Saisonfinale angehen. Der Trainerwechsel in der Winterpause von Günther Brandl zu Lutz Ernemann schlug besser ein, als es in Amberg erwarten worden war. Mit 17 Punkten aus zehn Spielen und lediglich einer Niederlage unter Ernemann katapultierte sich der FC aus der Abstiegsregion und hat mit 41 Punkten den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche.Auf die Tatsache, dass die Schwarz-Gelben es deswegen locker angehen könnten, verlässt sich Koller nicht: "In einem Derby bekommst du nichts geschenkt, weil es keiner verlieren möchte. Es ist mental eine wichtige Geschichte, nicht als Verlierer vom Platz zu gehen." Zusätzliche Brisanz birgt wie immer das Mitwirken von Spielern, die jeweils schon das Trikot des Gegenübers getragen haben. Mit Benjamin Werner und Thomas Schneider bei der SpVgg SV, sowie Michael Busch und Sven Seitz beim FC Amberg gibt es genug Akteure mit Derby-Erfahrung. Im Hinspiel bezogen die Max-Reger Städter eine schmerzhafte 2:3-Niederlage, die erst mit zwei Treffern in der Schlussphase besiegelt wurde.Das heutige Aufgebot der Schwarz-Blauen bleibt unverändert. Neben den Langzeitverletzten Martin Schuster und Ralph Egeter fällt weiterhin nur Ibrahim Devrilen mit einer Oberschenkelzerrung aus. Ansonsten hat Koller seinen gesamten Kader zur Verfügung.(fle) Vor dem Derby gegen den FC Amberg spricht Thomas Wildenauer, Kapitän der SpVgg SV Weiden, über seine Erwartungen und Hoffnungen.Thomas Wildenauer: Ein Derby ist immer etwas besonderes. Gerade gegen Amberg, wenn die beiden fußballerischen Aushängeschilder der nördlichen Oberpfalz aufeinandertreffen.Auf jeden Fall. Wir brauchen jeden Punkt und wollen schon allein aus diesem Grund gegen Amberg gewinnen.Auf keinen Fall. Wir brauchen keine Nachbarschaftshilfe und wir werden das schon selber regeln.Wir wussten ja schon seit einer Woche Bescheid, dass er geht. Nur wohin, das war auch für uns neu.Da sind wir Profis genug und können solche Spekulationen ausblenden. Das spielt heute überhaupt keine Rolle. Nichtsdestotrotz ist es für den Verein ein herber Verlust, wenn so eine Vereins-Ikone wie Ralph weggeht.Wir wollen auf keinen Fall verlieren und im Optimalfall gewinnen.Nachgefragt IIGötz sicher: "Wir gewinnen 2:1"(ref) Matthias Götz hat schon etliche Derbys gegen die SpVgg SV Weiden erlebt. Fünf Fragen an den FC-Torwart:Matthias Götz: Da ist es recht ruhig, jeder hat seine Kopfhörer auf und hört Musik. Alle sind auf das Spiel fokussiert.Nein. Außer mir (lacht).Mit den alten Kumpels, mit denen wir schon zusammengespielt haben, noch ein bisschen ratschen.Wir gewinnen 2:1.Der Benny Werner.