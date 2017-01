Vor der 34. Hallen-Bezirksmeisterschaft gibt sich Titelverteidiger SpVgg Pfreimd bescheiden. "Das muss alles erst einmal gewonnen werden", sagt Trainer Christian Zechmann. Die anderen Mannschaften sehen Pfreimd jedoch weiter als Favorit und wollen befreit aufspielen.

(gth/dko) Wer wird 34. Oberpfälzer Bezirksmeister der Herren im Futsal? Am Sonntag, 22. Januar, wird ab 12 Uhr in der Dreifachturnhalle Wackersdorf der Wettbewerb um den Lotto-Bayern-Hallen-Cup ausgespielt. Gegen 18.30 Uhr steht fest, wer die Nachfolge der SpVgg Pfreimd antritt oder ob der Vorjahressieger den Titel verteidigen konnte.Wer sich die Hallenkrone jedenfalls aufsetzen möchte ist in der Gruppe B der FC Kosova Regensburg. Der Kreisligist gibt den Turniersieg selbstbewusst als Ziel an. Die Gegner in der Gruppe haben es in sich. Als Vertreter des Ausrichters TV Wackersdorf nimmt deren Futsal-Regionalliga-Mannschaft teil. Auch mit dem SV Schwarzhofen ist zu rechnen. Zwei Kreisklassisten ergänzen als Überraschungsteams der Kreismeisterschaften diese Gruppe. Der SV Schmidmühlen und der TSV Dieterskirchen wollen Spaß haben und attraktiven Fußball zeigen.Die Losfee wollte es so, dass in der Gruppe A fünf Bezirksligisten aufeinander treffen. Titelverteidiger SpVgg Pfreimd, die SpVgg Schirmitz und der SV Burgweinting wollen in der Vorrunde siegreich sein und ins Halbfinale einziehen. Der TSV Tännesberg und der TB 03 Roding beschränken sich darauf, ein gutes Turnier spielen zu wollen, was ein Weiterkommen auch nicht ausschließt.SpVgg Schirmitz"In so einem Turnier kann alles passieren", sagt der Trainer der SpVgg Schirmitz, Josef Dütsch. "Fußball und Futsal sind zwei verschiedene Sportarten. Du hast einen anderen Ball, du hast andere Regeln." Das Spiel in der Halle sei unglaublich vom Tempo geprägt. Den "Hallenzauber", von dem alle sprechen, könne man vergessen."Wir haben eine junge, bissige Mannschaft." Vor zweieinhalb Jahren sei Schirmitz Letzter in der Kreisliga gewesen. "Heuer sind wir Kreismeister geworden. Für die Jungs ist das super." Dütsch geht mit den besten Spielern ins Turnier. Ein Ziel will er nicht vorgeben. "Wir gehen da hin und harren der Dinge. Schau'n wir mal, was rauskommt. Wir fürchten uns nicht, die müssen uns erstmal schlagen."TSV TännesbergWeit abgeschlagen in der Liga, aber bisher mit guten Hallenturnieren. Mit dieser Ausgangslage fährt der TSV Tännesberg am Sonntag nach Wackersdorf. "Wir haben vor zwei Wochen den Grenzlandcup souverän gewonnen", sagt Trainer Hans-Jürgen Linge. Favoriten sind für ihn die SpVgg Pfreimd und der SV Schwarzhofen. "Wenn Pfreimd so antritt wie beim Oberpfalz-Medien-Cup, können sie den Titel verteidigen." Schwarzhofen habe auch gute, junge Hallenspieler. "Über diese Mannschaften führt der Weg ins Finale."Linge fährt mit Spielern der ersten Mannschaft nach Wackersdorf, die gerne in der Halle spielen. Das Turnier solle vor allem Spaß machen. "Ganz klar, wir haben eine starke Gruppe. Ich will die Favoriten ärgern und Verletzungen vermeiden." Der Trainer des TSV Tännesberg will für seine Jungs Erfolgserlebnisse. "Dadurch werden sie ja auch wieder sicher und selbstbewusst. Ich sag' nicht ich will, ich will, ich will."SpVgg Pfreimd"Den Titel zu verteidigen wird nicht einfach", sagt Christian Zechmann, Trainer der SpVgg Pfreimd. "Wir haben eine ausgeglichene Gruppe mit fünf Bezirksligisten. Das muss alles erstmal gespielt werden." Im Auge wird Zechmann seine Mitfavoriten behalten: "Das Wackersdorfer Futsal Team wird ganz vorne dabei sein. Schwarzhofen und Tännesberg haben auch eine gute Futsal-Mannschaft." Die Spielvereinigung geht mit dem Kader in das Turnier, mit dem sie vergangene Woche die Kreismeisterschaft gewonnen hat. Das Turnier hat für die Mannschaft großen Stellenwert: "Die Jungs haben einfach richtig Bock drauf, in der Halle zu kicken. Das wird von uns sehr ernst genommen. Wir waren ja auch auf der 'Bayerischen'. Das sind Erfolge, die erlebst du nicht oft."