Eine geschlossene Mannschaftsleistung führte die Postkeller-Damen zu ihrem ersten Sieg: Mit 6:3 behielten sie gegen einen sich tapfer wehrenden TC Maxhütte die Oberhand. Ein paar Beispiele: Martina Pradovas Sehne in der Schulter war gerissen, trotzdem lief sie ein, schlug das gesamte Match von unten auf und gewann mit 6:3 und 6:0 gegen eine sichtlich überforderte Katja Hubeny. Oder: Lisa Bäumler kam extra aus Potsdam nach Hause, wohl wissend, dass sie im Einzel nicht eingesetzt wird.

Ihre Stelle nahm Inna Grygoriv ein. Bäumler setzte sich auf die Bank, coachte Grygoriv zum 7:6, 6:1-Erfolg gegen Lena Pornitz. Dafür war es ihr vergönnt, zusammen mit Pradova im Zweier-Doppel den Siegespunkt zu feiern. Denn zuvor holte Lisa Schinner den so wichtigen vierten Einzelpunkt. Nach gewonnenem ersten Satz gegen Barbara Hartl, zollte sie dem kräftezehrenden Geschupfe von Barbara Hartl Tribut und verlor sechs Spiele hintereinander. Jedoch hörte sie auf Coach Sebastian Jäger, der ihr empfahl, den zweiten Satz sausen zu lassen und für den bevorstehenden Match-Tiebreak Energie zu tanken. Nervenstark folgte Schinner der Vorgabe und holte das Match souverän mit 10:4. Somit waren die überraschend deutlichen Niederlagen von Luisa Fritsch gegen Birgit Berghammer mit 2:6 und 3:6 sowie Aneta Schambergerova gegen Christina Roidl mit 1:6, 3:6 ausgebügelt.Schinner war zu erschöpft für das Doppel, für sie stand Lisa Bäumler bereit. "Wenn ein Doppel zum Sieg reicht, ist relativ leicht aufzustellen", meinte Coach Sebastian Jäger, der auf die Kombination Stauber/Grygoriv setzte, die die in sie gesetzten Erwartungen auch voll erfüllten. Jedoch freuten sich Pradova/Bäumler durch ihren Doppelsieg noch ein paar Minuten früher über den schönen Erfolg. Am Sonntag folgt das Auswärtsspiel in Bayreuth.