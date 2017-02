Drei Weidener Läufer starten bei der bayerischen Crosslaufmeisterschaft. Quentin Uzman und Maximilian Zeus holen Gold in ihrer Altersklasse. Nur Andreas Hecht vergibt eine mögliche Medaille auf den letzten Metern.

Auch wenn die DJK Weiden in diesem Jahr nur mit drei Läufern bei den Bayerischen Crosslaufmeisterschaften vertreten war, freuten sich die Akteure über ihr erfolgreiches Abschneiden. Allen voran Quentin Uzman und Maximilian Zeus, die jeweils die Titel in ihrer Altersklasse holten. Andres Hecht schrammte mit Platz 4 nur knapp am Podest vorbei.Nachdem in den letzten Jahren häufig Markt Indersdorf Schauplatz der bayerischen Titelkämpfe im Crosslauf war, bekam in diesem Jahr das oberfränkische Kemmern den Zuschlag. Über 600 Teilnehmer sorgten für spannende Rennen auf dem 1250 Meter langen Rundkurs, der je nach Altersklasse unterschiedlich oft zu durchlaufen war. Quentin Uzman startete in der U16 und musste sich auf der 2500 Meter langen Strecke starker Konkurrenz um Luk Jäger erwehren. Schon bald kristallisierte sich ein Duell zwischen den beiden heraus. Stück für Stück setzten sie sich vom Rest des Feldes ab, aber keiner der beiden Nachwuchsläufer konnte sich absetzten. Es kam zu einer Sprintentscheidung, die der Weidener mit seiner hohen Grundschnelligkeit für sich entschied. Seine Siegerzeit betrug 8:14 Minuten. Uzman zeigte sich zufrieden mit seiner Goldmedaille und bereitet sich auf die nächsten Wettkämpfe vor.Mit viel Selbstvertrauen nach seiner neuen persönlichen Bestzeit über 3000 Meter startete Maximilian Zeus ins Rennen der U23, das zusammen mit der Männerhauptklasse ausgetragen wurde. Hier mussten die Läufer 3750 Meter schnellstmöglich zu bewältigen. Zeus startete forsch und reihte sich in der Spitzengruppe um den späteren Sieger Martin Grau ein, doch bereits in der zweiten Runde konnte er nicht mehr folgen. Er zollte dem hohen Anfangstempo Tribut und erreichte nach 11:43 Minuten als Sechster der Hauptklasse das Ziel. Dennoch holte er die Goldmedaille in der Altersklasse U23 und seinen zehnten bayerischen Meistertitel. Als Formtest für seinen Frühjahrsmarathon stellte sich auch Andreas Hecht dem Vergleich mit den besten bayerischen Crossläufern. Auf der 7500 Meter langen Strecke hielt er sich in der vierköpfigen Spitzengruppe auf. Auf der letzten Runde musste er zwar die beiden Führenden Edwin Singer und Markus Brennauer ziehenlassen, dennoch sah alles nach einer sicheren Bronzemedaille für den 36-jährigen aus. Kurz vor dem Ziel verpasste er es jedoch rechtzeitig in den Zielkanal abzubiegen und lief stattdessen weiter auf dem Rundkurs. Als er seinen Fehler bemerkte, war es zu spät und er verpasste das Podium mit einer Sekunde Rückstand auf Platz drei.