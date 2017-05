Der Veloclub Corona Weiden beweist einmal mehr seine Qualitäten als Ausrichter eines Zeitfahr-Rennens. Dabei geht es auch um die Krone des Stadtmeisters.

Das Einzelzeitfahren am 1. Mai war quantitativ und auch qualitativ gut besetzt. 120 Radsportler und Radsportlerinnen aus Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Tschechien legten bei bestem Wetter am "Tag der Arbeit" die Beine nicht hoch, sondern auf die Pedale.Der für den Straßenverkehr abgesperrte selektive Rundkurs führte vom Start am Schätzlerbad bis Meerbodenreuth und wieder zurück. Diese neun Kilometer waren zwei Mal zu durchfahren. Vor dem Start, der einzeln in Minutenabständen erfolgte, herrschte reges Treiben auf dem Parkplatz, denn vor vielen Autos standen in die Walzen gespannte Zeitfahrmaschinen, auf denen sich die Radsportler warm fuhren.Das Teilnehmerfeld war vom Material her unterteilt in Zeitfahrmaschinen, die mit Aufliegern und Scheibenrädern bestückt sein durften, sowie Rennräder, die ohne Auflieger und Scheibenräder ausgestattet sein mussten. Bei den Zeitfahrmaschinen wurden eine Elite A- und B-Klasse sowie das Frauen- und Männer-Rennen gefahren. Bei den Rennrädern fanden ein Frauen- und Männerrennen statt. Dabei wurde hier auch noch die Stadtmeisterschaft ausgetragen. Der (oder die) am weitesten vorne platzierte Weidener(in) wurde Stadtmeister. Weiterhin gab es noch ein Paarzeitfahren.Die schnellste Zeit auf den 18 Kilometern wurde bei den Paaren von Jürgen Böhm und Markus Meyer mit einem Stundenschnitt von 46,57 km/h gefahren. Bei den Einzelfahrern war Friedrich Maingast (Eliteklasse) mit dem Schnitt von 46,1 km/h der Schnellste. Schnellste Frau war Adelheid Schütz (Corona Weiden), die mit dem Zeitfahrrad 41,43 km/h auf die Strecke legte. Schütz startete mit dem Rennrad, war auch hier mit 37,83 km/h die Beste und verteidigte ihren Titel als Stadtmeister. Bei den Rennrädern ging der Stadtmeister 2016 Gerhard Reil (Corona Weiden) an den Start um seinen Titel zu verteidigen. Reil, gerade vom Trainingslager in Italien zurück, fuhr ein hervorragendes Rennen, belegte mit einem Schnitt von 38,84 km/h als bester Weidener den fünften Platz unter 24 Startern und wurde damit Stadtmeister 2017. Bemerkenswert: Der 13-jährige Benjamin Schindler aus Oed (Parkstein) belegte mit 34,99 km/h bei den Männern den 19. Platz. Erfreulich, dass das Rennen ohne Unfälle verlief.