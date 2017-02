Seit elf Jahren spielt Ralph Egeter für die SpVgg SV Weiden. Er erlebt Höhen und Tiefen mit. Zwischen dem 26-jährigen Angreifer und dem Klub vom Wasserwerk ist eine besondere Beziehung gewachsen.

Wenn man so lange da ist, dann kennt man jeden, von der Putzkraft bis hin zum Vorstand. Ralph Egeter

Bisher verlief die Saison für die SpVgg SV nicht nach Plan. In der Winterpause steht die Elf vom Wasserwerk nur auf dem 15. Platz in der Bayernliga Nord und damit im Tabellenkeller. Egeter wird für die Truppe um den neuen Trainer Franz Koller in der Rückrunde nicht auflaufen können. Ihn plagt eine Bänderverletzung im Knöchel: "Ich bin eigentlich seit Mai letzten Jahres angeschlagen. Es will leider nicht wirklich abheilen und daher muss ich jetzt operiert werden." Das soll Ende Februar erfolgen. Die Rückrunde scheint für den Offensivspieler damit gelaufen.Doch ganz untätig will der 26-Jährige während seiner Ausfallzeit auch nicht sein. Das Gerücht, dass er als Co-Trainer fungieren wird, dementiert er: "Ich werde nicht Co-Trainer. Als Tomas Galasek gegangen ist, habe ich interimsmäßig mitgeholfen, weil ich zu dieser Zeit auch verletzt war." Trotzdem wird er der Mannschaft jede Unterstützung geben "Für das Fußballerische ist der Trainer da, dennoch bin ich natürlich immer ansprechbar, wenn jüngere Spieler oder Neuzugänge Probleme haben. Ich denke da auch an die Spieler aus der Jugend, die in die Mannschaft integriert werden sollen. Das wird auch in der Rückrunde so sein, trotz meiner Verletzung. Ich bin beim Training und den Spielen dabei. Da kommt bei mir der Motivator durch."In der C-Jugend kam Egeter aus Weiherhammer ans Wasserwerk und durfte früh sein Können beweisen. "Ich habe hier alle Jugendmannschaften seit der U15 durchlaufen. Bereits mit 16 Jahren durfte ich bei der "Ersten" mittrainieren. Mein erstes Spiel für die 1. Mannschaft machte ich noch in der Bayernliga, als wir damals aufgestiegen sind. Im Folgejahr war ich Teil der Regionalligamannschaft." Sein Talent blieb all die Jahre nicht verborgen und so gab es immer wieder Anfragen von anderen Klubs. An eines erinnert sich Egeter noch genau: "Als ich 17 oder 18 Jahre alt war, hatte ich ein Angebot von der SpVgg Greuther Fürth, um dort in der 2. Mannschaft zu spielen." Doch das schlug er aus. "Ich bin einfach sehr heimatverbunden", erklärt er und gibt sich ganz bodenständig: "Ich hatte zu diesem Zeitpunkt in Weiden ja schon erste Einblicke in den Profi-Bereich bekommen und habe mir gesagt: 'Ok, für ganz oben reicht es wahrscheinlich nicht.' Immer Regionalliga oder vielleicht mal 3. Liga zu spielen, klang für mich nicht sehr attraktiv. Deswegen bin ich geblieben und habe eine Ausbildung gemacht.""Klar, gab es über die Jahre immer wieder Angebote aus der Bayern- oder Regionalliga. Allerdings waren wir jede Saison ein eingeschworener Haufen und kaum einer wollte weg. Es macht Spaß mit Freunden zu spielen und dann eben auch noch recht hochklassig. Deswegen bin ich in Weiden geblieben", sagt er und spielt auf die Erfolgsgeschichte des Vereins nach der Neugründung 2010 an. Nach der Insolvenz ging er mit dem Verein in die Bezirksoberliga und arbeitete sich zurück in die Bayernliga. "Es gab seitdem viele Erfolge. Im Moment ist es schwieriger, allerdings ist die Mannschaft nicht so schlecht, wie der Tabellenplatz aussagt."Den neuen Coach Franz Koller sieht er als den richtigen Mann für die Aufgabe: "Man merkt immer, dass bei einem neuen Trainer mehr Zug im Training ist. Zuvor hat vielleicht der entscheidende Schritt gefehlt. Er brachte frischen Wind und jeder hat neuen Elan. Auch menschlich ist er super und weiß genau, wie er die Spieler anpacken muss, um im Abstiegskampf erfolgreich zu sein."Der Spieler und Mensch Ralph Egeter tut der Mannschaft vom Wasserwerk gut. Auch, wenn er sich selbst noch nicht als Identifikationsfigur sieht: "Ganz so alt bin ich ja auch noch nicht", sagt er schmunzelnd. "Wenn man so lange da ist, dann kennt man jeden, von der Putzkraft bis hin zum Vorstand." Ob er auch weiterhin in Weiden bleibt, ist im Moment noch offen, soll sich aber im Laufe der Rückrunde entscheiden. Zum jetzigen Zeitpunkt hat er zwei Wünsche: "Das Wichtigste für mich ist natürlich wieder gesund zu werden und, dass Weiden in der Bayernliga bleibt."