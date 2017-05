Der 1. Mai ist für den Weidener Reiternachwuchs schon seit Jahren ein fester Termin, denn an diesem Tag lädt die RSG Weiden die Reitsportfreunde vom Reiterclub am Schwedentisch (RC), von der Reit-, Fahr- und Zuchtgemeinschaft Moosbürg (RFZG) und der PSG Eichenhof Frauenricht zu einem Übungsturnier auf die Reitanlage von Fritz Wenzl ein. Bei dieser nun schon 20. Neuauflage waren zudem auch wieder Gäste benachbarter Reitervereine eingeladen, um sich unter "echten Bedingungen" mit anderen Nachwuchsreitern zu testen. In acht Wertungsprüfungen traten über 160 Starter an.

Mit Gerda Schulz (Bernhardswald) und Christine Irl (Schwarzenfeld) hatte Turnierleiter Reiner Moritz wieder zwei ganz erfahrene Richterinnen verpflichtet, die nicht nur die Leistungen kritisch, aber auch mit der gebotenen Nachsicht bewerteten, sondern dem Turniernachwuchs auch den einen oder andern Tipp mit auf den Weg gaben. Die technische Leitung lag in den bewährten Händen von Gerhard Scholz, der auch den Springparcours aufgebaut hatte.Der Vohenstraußer Korbinian Völkl, der im Vorjahr das abschließende Springen für sich entschied, ging heuer in der Dressur an den Start und war nicht minder erfolgreich. Mit "Scipio" und der Wertnote 7,0 holte er sich den Sieg in der Dressurprüfung Kl. A*. Beim Stilspringwettbewerb mit erlaubter Zeit blieb das weibliche Geschlecht somit unter sich. Zehn Amazonen waren zu dem Umlauf mit sieben Hindernissen angetreten. Und der Sieger wurde erst beim letzten Start ermittelt. Die Trabitzerin Felicita Keßl, die für den RC Weiden am Start war, gewann mit "May-Moon" und der Note 7,50 diese Prüfung. Zuvor hatte dieses Duo schon in der A-Dressur ihr Glück versucht, kam dort aber über einen 9. Rang nicht hinaus. Die goldene Siegerschleife im Springen ließ das Dressurergebnis aber schnell vergessen.___Ergebnisse:http:// www.renate-gassner.de/uploads/media/gesamtergebnis_uebungsturnier_weiden_2017.pdf