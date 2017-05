Was in der regulären Spielzeit nicht gelang, soll nun in der Relegation auf Anhieb nachgeholt werden. Die DJK Weiden trifft am Mittwoch auf den TuS Rosenberg und will den Verbleib in der Kreisliga klarmachen.

Für Matthias Müller und die DJK Weiden ist die Saison noch nicht beendet. Im Relegationsspiel gegen den TUS Rosenberg, dem Tabellenzweiten der Kreisklasse Süd, muss der erste Schritt für den Klassenerhalt in der Kreisliga am Mittwoch um 18.30 Uhr in Schnaittenbach gemacht werden. Nachdem bereits am vorletzten Wochenende feststand, dass Müller mit seiner DJK als Drittletzter der Kreisliga Nord in die Relegation muss, konnte er sich mit seiner Mannschaft seit zehn Tagen gut auf die erste Partie gegen den Zweitplatzierten TuS Rosenberg aus der Kreisklasse Süd vorbereiten. "Solche Spiele werden im Kopf entschieden", motiviert er sein Team. "Natürlich ist auch die Tagesform ein entscheidendes Kriterium." Neben Ertl, der urlaubsbedingt fehlt, muss er auf die langzeitverletzten Wildgans und Zahn verzichten.Die Form immerhin scheint zu passen. Im letzten Saisonspiel beim SVSW Kemnath ergatterte die DJK zumindest einen Punkt. Und in der Relegation soll jetzt im Optimalfall gleich die erste Chance zum Klassenerhalt genutzt werden. Der Sieger dieser Partie ist Kreisligist, der Verlierer erhält eine weitere Chance gegen einen anderen Verlierer der ersten Runde: Dann würde der FC Edelsfeld oder ASV Haidenaab/TSV Kirchendemenreuth warten.