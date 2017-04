Schwimmvereinsvorsitzender Reinhard Meier hat seinen Startsprung hingelegt. Er leitet seine erste Versammlung des Stadtverbands für Leibesübungen. Ein Sprung ist es kalte Wasser nicht. "Ich habe schon viele Vorstandschaften und Teams geführt."

Football und Boxen

(rdo) Meier wies auf die Renovierung des Sporttraktes der Realschulen mit Dreifachturnhalle und Schwimmbad hin. Nach Informationen des städtischen Mitarbeiters Christian Meiler vom Sportbüro des Rathauses starte die Sanierung zum Halbjahreszeugnis im Frühjahr 2018.Der Beginn einer neuen Ära beim Stadtverband ging im DJK-Bistro am Flutkanal über die Bühne. Mit dabei: der neue Gauschützenmeister Wolfgang Weiß sowie Ehrenpräsident Herbert Tischler. Gastgeber DJK-Vorsitzender Reinhold Wildenauer informierte kurz über seinen Verein mit 2300 Mitgliedern. Die drei großen Abteilungen sind Fußball, Sportakrobatik und Leichtathletik. Die Abteilung American Football mit 130 und der Box-Club mit 45 Sportlern befinden sich im Aufwind.Präsident Meier informierte über ein neues Freistellungsgesetz für ehrenamtliche Jugendleiter, die bei staatlich Beschäftigten bis zu 15 Tage im Jahr betragen kann. Unklar sei, wie diese Regelung in der Privatwirtschaft umgesetzt wird.Einige Ehrungen aus der Jahreshauptversammlung wurden nachgeholt: Die Ehrennadel mit Bronzekranz für zehnjährige Mitgliedschaft ging an Silvia Kromp, Vorsitzende vom Schäferhundeverein, und Jürgen Lang vom Sportverein Klinikum. Christian Meiler überreichte die Sportlehrehrung der Stadt an DJK-Jugendfußballtrainer Martin Weiß (Plakette in Bronze ohne Lorbeerblatt).Der Sportabzeichenprüfertag im Kreis 2 Weiden/Neustadt ist am 26. April um 18.30 Uhr bei der DJK Neustadt/WN. Am 1. Mai lädt die RSG zum 20. Übungsturnier an die Reitanlage Wenzel ein. Geplante Stadtmeisterschaften: 1. Mai Zeitfahren im Radsport und 20. Mai Triathlon mit Starts am Schätzlerbad, Sportschießen bei der Feuerschützengesellschaft ab September. Die Stadtmeisterschaft im Schwimmen ist heuer nicht im Herbst sondern am 28. Juli ab 15 Uhr im Schätzlerbad.Die nächste SfL-Monatsversammlung findet am 16. Mai um 19 Uhr bei den Adlerschützen in Mitterhöll statt.