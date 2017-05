Durch die überraschende Niederlage im letzten Heimspiel der Saison ausgerechnet gegen den Tabellenletzten DJK Regensburg Nord hatten die Schachspieler des SK Weiden die Spannung im Kampf um die Meisterschaft in der Oberpfalzliga nochmals erhöht. Am letzten Spieltag kam es zu einem echten Finale beim Tabellenführer, der zweiten Mannschaft des SK Kelheim.

Die Weidener reisten in bestmöglicher Aufstellung und der Gewissheit nach Kelheim, dass ein Sieg die Meisterschaft einfahren würde. Und das Vorhaben klappte: Mit dem knappen 4,5:3,5-Erfolg sicherte sich der SK 07 die Meisterschaft und hat damit das Recht, in die Regionalliga Nordost aufzusteigen.Aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs ging der SK 07 selbstbewusst an die Aufgabe und erwischte den besseren Start. Christoph Sanner sorgte für die Führung, die Kelheim aber postwendend ausglich. Danach brachte Fide-Meister Mladen Dvornic am ersten Brett den SK 07 erneut in Front. Dvornic krönte damit seine hervorragende Saisonleistung. Mit acht Punkten aus neun Partien trug er wesentlich zum Erfolg der Mannschaft bei, und erspielte eine DWZ-Wertung von 2373 Punkten.Jetzt hatte der SK 07 jedoch eine Schwächephase. Gerd Birner verlor nach Zeit, Martin Angerer übersah bei einer Kombination ein Zwischenschach und verlor Figur und Partie. Der SK Kelheim ging erstmalig mit 3:2 in Führung. Routinier Ernst Fischer war es schließlich, der den Ausgleich wieder herstellte. Rudolf Hlavac holte einen Materialvorteil heraus, was mit dem vierten Weidener Punkt belohnt wurde. Die letzte noch laufende Partie am dritten Brett mussten die Gastgeber nun unbedingt gewinnen. Grigorij Moroz und Stephan Baur kämpften bis kurz vor Ende der Bedenkzeit von sechs Stunden. Moroz ließ nichts anbrennen. Nervenstark verteidigte er sich mit Können und Geschick, so dass sein Gegner notgedrungen ins Remis einwilligte.Die zweite Mannschaft des SK 07 hatte im letzten Spiel den SC Cham zu Gast und siegte mit 6,5:1,5. Dabei punkteten: Kurt Vogel und Arthur Scheck (jeweils kampflos), Rainer Poß, Alexander Nöckler und Raimund Kampe (je 1), Johann Schmidt, Isjaslaw Stein und Karina Hofmann (je 0,5). Damit belegt die zweite Mannschaft, die lange um den Klassenerhalt kämpfen musste, einen dritten Platz in der Abschlusstabelle der Bezirksliga Nord.