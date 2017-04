Schnaittenbach. Es musste nicht lange diskutiert werden: "Wir haben uns schnell auf eine weitere Zusammenarbeit um ein Jahr geeinigt", sagt Turan Bafra. Der ehemalige Bayernliga-Spieler trainiert auch in der kommenden Saison den TuS Schnaittenbach. Nur bei einem Abstieg der Schnaittenbacher in die A-Klasse hätte der 40-Jährige aufgehört. Aber der TuS ist in der Kreisklasse Süd schon lange gerettet.

Bafra, der in Schirmitz wohnt, will in der kommenden Saison auch mehr in die sportliche Führung der Schnaittenbacher einsteigen. Er selbst will dann auf dem Spielfeld etwas kürzertreten. Es gehe ihm vor allem darum, die junge Mannschaft weiterzuentwickeln, sagt Bafra: "Und da haben wir noch einen Haufen Arbeit vor uns."